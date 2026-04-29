Los 12 millones lastran a Areso en el Athletic Club: "Cuando sabes que han pagado por ti, hay unas expectativas"

El lateral ha desaparecido de los planes de Ernesto Valverde. El Athletic Club pagó 12 millones de euros por su fichaje y, de momento, Areso está siendo una de las decepciones de la temporada en San Mamés

Jesús Areso ha perdido protagonismo en el Athletic Club. El lateral del conjunto rojiblanco se ha desinflado en este curso y ha perdido la titularidad frente a Gorosabel. El navarro no ha sabido aprovechar las oportunidades ofrecidas por Ernesto Valverde en una primera temporada para pasar página. Los 12 millones de euros que pagó el Athletic Club a Osasuna por Areso lastran al futbolista por las "expectativas", según señala Raúl García, que había puestas en él por ese precio.

El ex futbolista del Athletic Club echo un cable al defensor navarro al que recomendó "aprender de esta temporada". "Obviamente, cuando sabes que han pagado por ti, hay unas expectativas. Areso tiene que aprender de esta temporada y saber que tiene el nivel para estar aquí", subrayó Raúl García a El Chiringuito. Además, el ex jugador destacó al Athletic Club como un club exigente, algo muy necesario para mantenerse en la elite. "Estamos en un club donde la exigencia existe y tiene que existir", remató Raúl García.

El de Cascante no ha sabido integrarse en los planes de Ernesto Valverde, ni cumplir con las expectativas que en San Mamés había sobre él. Este hecho lo ha relegado a un segundo plano, perdiendo la titularidad y visitando el banquillo con frecuencia. El navarro comenzó la temporada como titular indiscutible, pero a medida que iban pasando las jornadas, su rol cambió hasta tal punto que suma 26 minutos en los últimos 5 partidos de LaLiga. Además, el lateral no es titular desde la jornada 26 ante el Rayo Vallecano, según recogen los datos oficiales de LaLiga.

Una nueva labor para el nuevo entrenador del Athletic Club

Gorosabel le ha comido la tostada a Areso, a pesar de que el lateral rojiblanco tampoco está firmando una temporada notable. El período de adaptación al nuevo club está siendo más largo de lo esperado. La temporada está llegando a su fin y con ella la etapa de Valverde en el Athletic Club. La responsabilidad y las decisiones en torno a Areso de cara al próximo curso recaen sobre el nuevo entrenador del Athletic Club, del que Uriarte ha afirmado que está cerrada la operación, aunque no ha querido desvelar su nombre. Todo apunta a que será el alemán Terzic el encargado del banquillo de San Mamés y de sacar a la luz la mejor versión de Areso.

La temporada, a parte de los malos resultados, también está saliendo cara al Athletic Club. Areso, actualmente, presenta un valor de mercado de 8 millones de euros, según Transfermarkt. El Athletic Club pagó 12 millones, la cláusula, por el futbolista a Osasuna, que llegaba a San Mamés con la labor de suavizar el adiós de Óscar De Marcos.