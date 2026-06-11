Multa, muy pequeña, de la UEFA al Athletic Club

El club rojiblanco va a tener que pagar 10.000 euros por una reclamación de Pumas de la UNAM después de que se rompiera la cesión de Álex Padilla. Una cantidad de dinero casi insignificante que cierra ya un tema que llevaba abierto desde el verano pasado cuando el equipo vasco recuperó al hispano-mexicano para cubrir la salida de Julen Agirrezabala al Valencia CF

La UEFA ha multado al Athletic Club con 10.000 euros por romper la cesión de Álex Padilla a Pumas de la UNAM.IMAGO

El Athletic Club ha sido multado con 10.000 euros por el Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) este jueves por tener "pagos atrasados ​​a otros clubes, empleados y/o autoridades sociales y fiscales" en el ejercicio de la temporada 2025/2026. Todo se ha generado por la falta de acuerdo con Pumas de la UNAM a raíz de romper la cesión de Álex Padilla quien regresó al equipo rojiblanco durante el verano pasado cuando se marchó Julen Agirrezabala al Valencia CF.

Este castigo al Athletic Club ha sido impuesto por la UEFA después de una reclamación de Pumas de la UNAM que consideraba que la compensación por quitarle un futbolista debía ser mayor ya que se rompía una cesión que estaba firmada. Esta resolución de la UEFA es recurrible por el Athletic Club, pero resulta difícil que el equipo vasco reclame ya que el coste puede ser mayor que no pagar dicha cantidad de dinero. De este modo, el club vasco cierra un tema que llevaba arrastrando toda la temporada prácticamente.

Álex Padilla no ha jugado demasiado en esta temporada ya que Unai Simón ha sido el elegido por el entrenador Ernesto Valverde para jugar todas y cada una de las competiciones importantes, teniéndose que conformar el hispano-mexicano, de 22 años, con disputar 5 partidos de Copa del Rey y solamente 1 de LaLiga.

Otros clubes han sido multados

Además, otros seis clubes recibieron otro tipo de sanciones por el mismo motivo, disponer de "cuentas pendientes de pago", según informó la UEFA en un comunicado.

La más dura la recibió el Dinamo Batumi, de Georgia, que tras apelar en un principio la decisión del organismo del fútbol europeo, ha sido excluido para la próxima temporada de cualquier competición de clubes de la UEFA y para las tres próximas ediciones en caso de clasificación. La sentencia aún no es definitiva, ya que el conjunto georgiano todavía podría apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En el caso de multas económicas, además de los 10.000 impuestos al Athletic Club, castigaron al Cluj rumano y al Ballkani kosovar con 200.000 euros; al Buducnost montenegrino con 95.000; al Ordabasy Shymkent con 75.000; y al Sarajevo bosnio con 20.000.

Asimismo, se suspenden de manera momentánea la exclusión del Cluj y el Ballkani, que habían sido castigados inicialmente sin jugar las dos próximas campañas en competiciones UEFA. Sólo se les aplicaría dicho castigo en el caso de que ambos continuaran arrastrando pagos atrasados los dos siguientes cursos, hasta 2028.

Misma suspensión se determinó para el Buducnost y el Ordabasy Shymkent, en este caso por sólo una campaña. Aunque, de igual manera, el castigo podría ser aplicado en 2027 si los dos equipos no saldan sus respectivos pagos pendientes. Los suspensión prevista de manera inicial de exclusión para estos cuatro conjuntos, ahora en el aire, fue adoptada al ser considerados como reincidentes en los pagos atrasados por más de 90 días o incurrir en circunstancias más graves.