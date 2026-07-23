El Athletic homenajeará a Unai Simón, ﻿Laporte, Nico Williams y De la Fuente

Será en el primer partido de la temporada para los rojiblancos que se celebrará el 22 de agosto en el Nuevo San Mamés contra el Sevilla FC

El Athletic Club de Bilbao homenajeará a Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, los tres futbolistas que hace unos días se proclamaban campeones del mundo con la selección española tras la final frente a Argentina en Nueva York. También lo hará a Luis de la Fuente, seleccionador de España, con evidente pasado en el club rojiblanco. Será con motivo del duelo frente al Sevilla FC en el Nuevo San Mamés.

Así, según ha explicado el propio Athletic, antes del inicio del primer partido de la temporada en San Mamés, además del minuto de silencio en memoria del gran Carmelo Cedrún, se llevará a cabo un reconocimiento a los tres leones campeones del mundo y su técnico, y a las dos campeonas de Europa Sub-19, que son Elene Gurtubay y Ziara Vega.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams recibirán el reconocimiento sobre el césped, De la Fuente será agasajado en el palco

Hay que recordar que ese primer partido del Athletic de la temporada se jugará el sábado 22 de agosto a partir de las 17.00 horas. Se trata de un encuentro de la segunda jornada liguera, después de que el primero frente al Barcelona, que se disputará en el Camp Nou, se viera retrasado al jueves 27 por el hecho de tener los dos equipos a varios jugadores implicados en los últimos partidos del Mundial.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, los tres jugadores del Athletic que integraron la selección española y que conquistaron el Mundial, serán reconocidos sobre el césped antes del comienzo del partido contra el Sevilla FC. En el caso de Luis de la Fuente, que fue futbolista del club vasco y entrenador de cantera, será agasajado en el palco. Curiosamente en un partido especial para el seleccionador, ya que también como jugador formó parte del equipo sevillista a finales de los 80.

Una manera de reconocer el extraordinario logro en el Mundial con la participación de tres jugadores del Athletic de Bilbao. Los tres, además, con presencia en la final de la Copa del Mundo. Unai Simón y Laporte titulares, como en todo el campeonato, y con Nico Williams entrando desde el banquillo y dando la asistencia de un gol ya histórico con la dejada de cabeza para que marcara Ferrán Torres.

También habrá un recuerdo para Carmelo Cedrún y un reconocimiento para las campeonas Elene Gurtubay y Ziara Vega

Ese partido entre el Athletic de Bilbao y el Sevilla también servirá para otros reconocimientos. Después del homenaje, se guardará además un minuto de silencio en recuerdo de Carmelo Cedrún, legendario portero del Athletic recientemente fallecido, en cuya memoria los futbolistas locales portarán brazaletes negros durante el encuentro.

Los actos institucionales previos al partido entre el equipo vasco y el Sevilla FC comenzarán con un acto de reconocimiento a Elene Gurtubay y Ziara Vega por el reciente título de campeonas de Europa sub 19 que conquistaron ambas con la selección española en Bosnia a las órdenes del extécnico del equipo bilbaíno David Aznar.