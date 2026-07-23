Aitor Larrazabal, leyenda del Athletic Club: "El gran reto de Terzic es volver a ilusionar"

Aitor Larrazabal habla más en profundidad de la llegada de Edin Terzic al Athletic Club y lo que necesita el técnico alemán para triunfar en San Mamés

Aitor Larrazabal analiza para la entrevista a ESTADIO Deportivo la idiosincrasia del Athletic y cómo debe entenderla Terzic. Además, la leyenda con más de 400 partidos con los leones apunta a las diferencias entre Ernesto Valverde y el propio Terzic. El actual director deportivo del Sestao también señala que el principal reto del nuevo entrenador del Athletic es volver a ilusionar a la afición de San Mamés.

- En relación al coste de los jugadores y las inversiones en las canteras. Usted que conoce la idiosincrasia del Athletic Club. ¿Qué es lo primero que debe entender Terzic?

- El Athletic se nutre de un reducto muy limitado de futbolistas a los que tiene que exigir, porque la exigencia debe ser máxima pero también hay que cuidarlos, porque somos algo especiales. Muchas veces el vestuario del Athletic Club en los momentos más delicados, pues ha sacado la cosa lo que quizás en otros equipos es difícil de sacar. Esa hermandad, esa amistad y esa colaboración que hay entre todos los estamentos que para mi eso es muy importante. Yo creo que los mejores momentos de los clubes, se pida eso, que desde el presidente hasta los equipos más pequeños de los clubes, pues haya bastante relación. Una conexión importante porque eso es lo que en el Athletic Club finalmente hace el tener ese sentimiento de pertenencia. Ese arraigo que creo que es muy importante, porque luego el dinero va existir, las ofertas van a existir pero que los chicos quieran quedarse en el equipo de su vida, en el que le ha dado la oportunidad de jugar al fútbol, etc. Como nos ha pasado a nosotros y a muchos de mis compañeros que también han tenido la posibilidad de terminar sus días en el Athletic Club sin escuchar otras ofertas, creo que es algo que es muy de agradecer, por parte del club y por parte de los propios futbolistas que desean el estar pues unidos de por vida a ese equipo que te ha dado la oportunidad de jugar en Primera división.

- ¿Qué sensación le ha producido el nombramiento de Terzic? ¿Te sorprendió?

- Siempre he dicho que creo que es bueno que después de una etapa de un entrenador como ha sido la de Ernesto Valverde, en este caso durante cuatro temporadas en el Athletic Club, pudiera venir una persona de fuera que no conozca demasiado como es el Athletic por dentro y que vuelva a exigir, lo que hay que exigir que es ni más ni menos que es el volver a ser lo que han sido. El aire fresco y la exigencia máxima yo creo que puede ser ideal para volver a sacar y exprimir a los jugadores que ahora mismo tiene el Athletic Club en su primera plantilla.

- ¿Qué venga con el contador a cero y sin ideas preconcebidas no?

- Totalmente, contador a cero. Todos partimos con las mismas opciones y ahora hay que demostrarlo. Ahí está un entrenador nuevo que quiere lo mejor para el club, que quiere lo mejor para él. Porque yo no he visto a ningún entrenador que quiera tirarse piedras sobre su propio tejado y siempre va a querer que los mejores jugadores estén en el verde. Sacar la mejor versión para, en este caso para el Athletic Club. Me parece un entrenador ambicioso, tiene una mezcla por lo menos en lo que a genes se refiere, de la extinta Yugoslavia. Creo que padre y madre de diferentes países pero creo que además de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha constancia y bueno yo como socio y aficionado desde luego, estoy ilusionado con lo que pueda ofrecer al Athletic Club, después de haber tenido a un gran Ernesto Valverde que hay que alabarlo desde luego por todo lo que ha hecho en el Athletic.

- ¿En qué se puede diferenciar Terzic de Ernesto Valverde?

- Obviamente cuando tu ya llevas cuatro temporadas trabajando con un grupo de jugadores pues la final unos a otros, aquí decimos, se cogen la sobaquera. Ya los conoces y parece que a veces como que uno no tiene la capacidad de sacar la mejor versión de algunos de los futbolistas. No debiera de ser así pero los futbolistas también somos así o hemos sido así. Cuando llega un entrenador nuevo te hace estar con las orejas tiesas otra vez. Como futbolista dices, es igual la edad que tengo que este no me conoce y si yo creo que con lo que he hecho hasta ahora voy a jugar seguro, igual estoy equivocado. Entonces todos empiezan, como decíamos antes, con el contador a cero y para mi eso es muy importante.

- ¿Qué papel cree que debe tener la cantera en el Athletic de Terzic? Evidentenente un alto porcentaje pero me gustaría saber su opinión.

- Debe tener un porcentaje alto la cantera. Por eso hay que trabajar en lo específico con los chicos desde edades tempranas como los últimos años de juvenil hay que detectar que jugadores tienen prestaciones para poder llegar al primer equipo. Sabemos los que hemos dirigido a la academia del Athletic Club en la cantera pues que hay jugadores que van a llegar a ciertas situaciones donde sus prestaciones no son de primer equipo pero que tienen que acompañar a aquellos que creen que pueden llegar al primer equipo. Y ahí es donde está la importancia, en este binomio en aquellos que efectivamente están señalados para llegar primer equipo y ese acompañamiento por parte del resto de jugadores es muy importante.

La precocidad o no a mi no me importa tanto como que la preparación, como que estén preparados verdaderamente para llegar al primer equipo. Porque siempre digo que para mi no son futbolistas del primer equipo, de Primera división, hasta que no juegan por lo menos 50, 70 partidos en Primera división. No es el hecho de debutar y jugar 10 partidos y 'joder que bueno es', si no tiene continuidad. No, yo creo que hay que demostrar después de, por lo menos temporada y media, dos temporadas, pues que los jugadores demuestren verdaderamente que pueden tener continuidad si son jugadores de Primera división.

- ¿Cree que la afición, le incluyo a usted, puede exigir diferente a Terzic por el hecho de ser extranjero?

- Digamos que con respecto a los entrenadores nacionales o vascos que haya podido tener el Athletic Club, Terzic tambiém se le va a dar la confianza necesaria para que vaya demostrando poco a poco toda esa sabiduría que pueda tener y que le haga llegar y que la traslade al equipo. Si eso se da, el aficionado del Athletic Club enseguida se emociona. Quiero decir que cuando vean brotes verdes, cuando vean que hay cosas que el equipo da que no daba durante la temporada pasada, rápidamente vamos a pensar que bien, este lo ha cambiado todo y vamos a ganar bastantes partidos o ya veremos lo que ocurre.

Pero bueno que la ilusión en el aficionado del Athletic, muy prontito se va instalar si ve que hay motivo para ello evidentemente. Y yo creo que Terzic pues lo va intentar. La llegada en ese cuerpo técnico de Óscar de Marcos para mi es un acierto brutal, porque es una persona que conoce perfectamente bien todo lo que es la idiosincrasia del Athletic Club, que ha estado en ese vestuario, que llegó siendo un jugador del Alavés al cual bueno, pues podía ser importante pero no tanto y ha terminado demostrando que ha sido un capitán pues de bandera en este Athletic Club. Por tanto tenerlo en el cuerpo técnico me parece un acierto brutal.

- ¿Puede ser buen enlace a nivel emocional de la plantilla con el entrenador?

- Terzic ha estado ahí muy inteligente repito. Muy inteligente en esa decisión y bueno Óscar es un referente, ha sido compañero de muchos de los que van a estar en ese vestuario y también tiene la posibilidad de exigir, de otra manera pero de exigir. Cuando era jugador lo hacía desde su capitanía y desde ese brazalete y desde el ejemplo que siempre ha dado de constancia, de regularidad, de aunque falles te levantas y sigues para trabajar y para dar lo mejor de ti mismo. Creo que es importante porque van a tener un reflejo ahí, sobre todo los jóvenes que le han visto disfrutar cuando iban a San Mamés y ahora lo van a tener muy cerquita alguno de ellos.

- El Athletic no juega este año en Europa. ¿Cuál cree que debería ser en esta primera temporada de Terzic el objetivo?

- No hay que ponerse techo, máxime cuando venimos de un año que no ha sido bueno en general, que el equipo ha terminado sin esa chispa que ha tenido durante muchas temporadas. Por tanto, yo creo que el objetivo número uno es volver a ilusionar al aficionado, a la parroquia de San Mamés y el segundo es competición europea. Yo creo que mucho de lo que el Athletic pueda tener en cuanto a rendimiento futuro pasa porque también la economía del club esté sana y todo eso pues también pasa porque el Athletic entre en competición europea.

Por tanto ese tiene que ser el objetivo real. Que luego no llegas porque los jugadores no dan más de sí, pues habrá que conformarse con lo que hemos tenido hasta ahora que es 128 años en Primera división. Desde luego como aficionado, creo que el objetivo número uno tiene que estar en esas seis primeras posiciones del campeonato.

- Desde su posición en la dirección deportiva del Sestao. ¿Qué posición reforzaría según lo que está viendo desde fuera y lo que vio la pasada temporada?

- Al Athletic le faltó un jugador en medio campo que tuviera la virtud de ser un pulmón y en este caso era la lesión de Beñat Prados que no pudo estar durante toda la temporada. Este año ya ha jugado y yo creo que es uno de los grandes fichajes de esta temporada del Athletic Club, su recuperación. A parte de ahí, pues creo que también el Athletic necesita tener algún extremo derecho también de desborde. Iñaki Williams después de tantos años a un gran nivel, pues también necesita competencia en esa demarcación y por tanto en el otro extremo puede estar Berenguer, puede estar Nico Williams pero si creo que necesitamos alguien más para ese extremo. Y puestos a pedir, pues también un delantero que pueda ser importante.

Creo que Maroan durante la pasada temporada tampoco dio lo que todo el mundo esperaba de él. A parte de la lesión, etcétera... Yo creo que serían las cosas un poco para poder reforzar pero evidentemente no es fácil. Primero por la filosofía del Athletic y porque cuando vas a firmar a un jugador que verdaderamente te interesa, pues los equipos que tienen esos jugadores tampoco son tontos y saben la necesidad del Athletic. Por tanto se encarece mucho más el producto.

- La filosofía ayuda pero cuando se llega al mercado de fichajes los equipos se aprovechan y piden más de lo que le pedirían a otro equipo ¿correcto?

- Todo esto lo hemos aprendido en este tiempo y a veces yo te lo digo. Hay clubes que firman jugadores que sean susceptibles que el Athletic pueda firmarles por el hecho de saber que el jugador va a valer en el caso de que el Athletic llame a la puerta, va a valer mucho. Con otros clubes negocian, con el Athletic muchas veces ni eso porque saben la necesidad del Athletic.

- ¿Cuál cree que debe ser el mayor reto de Terzic en estos sus primeros meses al frente del Aathletic Club?

- Volver a ilusionar al aficionado, es el gran reto. Eso lo puede conseguir y creo que no le va a costar mucho fíjate. Por la manera de trabajar que tiene y por cómo creo que ha caído en Bilbao. A poco respeto y poca simpatía qu tengas con el aficionado, yo creo que siempre estamos con muchas ganas cuando llega alguien de empezar a conocerlo, de empezar a verlo. Aquí se han visto muchos casos, Jupp Heynckes que además ha hablado con Terzic. Creo que en su primera etapa, además de venir con un esquema y un modelo totalmente diferente de empezar a tocar desde atrás y al aficionado le costó mucho porque se dejó de ver ese juego directo desde el inicio. Todo lo que transmitió fue muy impactante en Bilbao. Por tanto yo creo que todos están con muchas ganas de ver a Terzic y a poco que vean, el aficionado se va a ilusionar mucho.