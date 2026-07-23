Dardo de Edin Terzic al Barcelona por el interés en fichar a Laporte

El entrenador del Athletic Club atendió a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo al Sestao River por 0-2 y no se cortó un pelo al hablar del interés del club catalán en el internacional español, señalando que la entidad rojiblanca está acostumbrada a que el Barça quiera fichar a alguno de sus jugadores tal y como pasó con Nico Williams

El Athletic Club está algo intranquilo por el futuro deportivo de Aymeric Laporte después de que se haya filtrado el interés del FC Barcelona en ficharlo durante este mercado de verano. El club vasco está más que acostumbrado a que el Barça quiera incorporar a alguno de sus futbolistas, ya pasó con Nico Williams hace poco más de un año, y, por tanto, ahora no les extraña el intento por el internacional francés. Edin Terzic fue preguntado por el caso Laporte y el entrenador del Athletic Club no se cortó a la hora de analizarlo.

Edin Terzic recordó el caso Nico Williams, quien terminó renovando a pesar del interés del FC Barcelona, para lanzar un dardo al club catalán. "Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros", dijo el entrenador del Athletic Club tras la victoria de su equipo en un amistoso contra el Sestao River por 0-2.

El FC Barcelona está estudiando la opción de fichar a Aymeric Laporte la cual puede salir bastante económica para el club catalán porque la cláusula de rescisión del internacional español es de menos de 15 millones de euros. Es la cantidad a la que se remite el Athletic Club que no va a negociar ya que considera a Laporte como un pilar fundamental para su equipo de cara a la temporada que va a empezar en breve.

Edin Terzic se mostró muy orgulloso por los campeones del mundo del Athletic Club: Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams. "Es muy especial y forma parte de la historia del club. Estamos orgullosos de que estos jugadores formen parte de nuestro vestuario. Y personalmente estoy deseando que vuelvan y empezar a trabajar con ellos".

Edin Terzic lanza balones fuera sobre las situaciones de Mikel Vesga y Julen Agirrezabala

Edin Terzic también analizó el comienzo de pretemporada del Athletic Club tras el amistoso contra el Sestao River. "Estamos trabajando muy duro. Es un periodo muy intenso y consideramos estos partidos como parte de nuestros entrenamientos. Aún queda un mes para empezar a luchar por los puntos y estamos muy ilusionados con las próximas cuatro semanas para estar listos para el inicio de la temporada".

Por último, Edin Terzic no quiso responder sobre las situaciones de Mikel Vesga y Julen Agirrezabala que no han contado con minutos en los amistosos disputados hasta el momento porque el Athletic Club les quiere dar salida en este mercado de fichajes de verano al no entrar en los planes del entrenador alemán de cara a esta temporada que va a empezar en breve. "Lo dije el primer día, no hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores".