Laporte, otro futbolista del Athletic que quiere fichar el Barcelona

El central, que acaba de proclamarse campeón del mundo con la Selección Española, es uno de los defensas que gustan más a la dirección deportiva del FC Barcelona, que está liderada por Deco. Su cláusula de rescisión, que es baja, lo convierte en un objetivo

La relación entre el Athletic Club y el FC Barcelona no está en su mejor momento desde que en el verano pasado el club catalán insistiera en fichar a un Nico Williams que al final decidió quedarse en la entidad vasca. La tensión puede volver a crecer debido a que el club catalán ahora está interesado en hacerse con los servicios futbolísticos de otro de los estandartes del Athletic Club: Aymeric Laporte que se acaba de proclamar campeón del mundo con la Selección Española.

El Barça sondea el fichaje de Laporte, central del Athletic Club

El FC Barcelona tiene como objetivo el fichar a un central durante este mercado de fichajes de verano debido a que quiere elevar el nivel de una posición en la que actualmente cuenta con Pau Cubarsí, Eric García y Gerard Martín como futbolistas de confianza, existiendo dudas con Andreas Christensen y con Ronald Araújo por diferentes motivos.

Con esta situación, la dirección deportiva del Barça que lidera Deco maneja varias opciones para reforzar la posición de central, siendo una de las que más gusta la de Aymeric Laporte, defensa del Athletic Club y que acaba de ser un pilar fundamental para que la Selección Española se proclame campeona en el Mundial 2026.

El FC Barcelona tiene previsto contactar con los representantes del Aymeric Laporte para sondear la idea que tiene el central del Athletic Club para así intentar el fichaje ya sea mediante negociación con el equipo vasco o por el pago de la cláusula de rescisión que tiene el futbolista según informa Sport. Y es que uno de los factores que decantan al FC Barcelona para intentar el fichaje de Aymeric Laporte es que el central tiene una cláusula de rescisión baja con el Athletic Club. Es inferior a los 15 millones de euros, concretamente es de 12'5 millones de euros. Una cantidad de dinero, a priori, asequible para el FC Barcelona.

A sus 32 años, Aymeric Laporte está considerado como uno de los mejores futbolistas que juegan de central en todo el mundo, siendo por ello, y por la química que ha tenido con Pau Cubarsí en el Mundial 2026, una de las razones por las que el FC Barcelona lo quiere fichar.

El Athletic Club cuenta con Laporte

Aymeric Laporte fue una de las grandes apuestas que hizo el Athletic Club durante la temporada pasada ya que no dudó en desembolsar unos 10 millones de euros al Al-Nassr de Arabia Saudí para hacerse con sus servicios futbolísticos.

En el Athletic Club cuentan con Aymeric Laporte, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, de cara a la próxima temporada. A priori no quieren deshacerse de él y en caso de que se vaya busca recaudar el máximo dinero posible.

A pesar de su veteranía, Aymeric Laporte ha demostrado que tiene aún muchos años de fútbol en la élite, siendo eso uno de los motivos por los que el FC Barcelona lo ve como un refuerzo ideal para mejorar la posición de central.