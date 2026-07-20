Nico Williams se emociona tras ganar el Mundial: "Es el día más feliz de mi vida"

El jugador del Athletic Club habló tras la victoria ante Argentina y se mostró visiblemente emocionado: "Creo que no somos conscientes de lo que realmente es, pero muy felices". Además, Álex Baena valoró la conquista del Mundial, teniendo un papel especialmente destacable

España briló para ganar a Argentina en el Mundial 2026. Pese a no ser eficiente de cara a puerta, el combinado de Luis de la Fuente fue determinante en ambas áreas. Además, el técnico de 'La Roja' acertó con los cambios, como el de Nico Williams. El jugador del Athletic Club entró en el minuto 75 y fue un dolor de muelas en banda izquierda, dándole la asistencia a Ferran Torres para hacer el gol que le daba a la Selección el torneo.

Nico Williams volvió a tener minutos, un total de 45, tras los seis ante Francia y los onces frente a Bélgica. El jugador del Athletic Club se quedó sin minutos contra Austria y Portugal pero fue determinante en el partido decisivo del Mundial frente a Francia en la final del MetLife Stadium. En este sentido, el extremo habló en DAZN tras el choque ante los de Lionel Scaloni para ofrecer una valoración sobre este hito de 'La Roja'.

Nico Williams: "No somos conscientes de lo que realmente es, pero muy felices"

De esta manera, Nico Williams se mostró emocionado al acabar el partido, ya que ha conseguido su primer Mundial 2026, aunque siendo menos determinante que en la Eurocopa 2024, pero importante para Luis de la Fuente, que confió en su figura para entrar en la segunda parte del encuentro ante Argentina: "Creo que no somos conscientes de lo que realmente es, pero muy felices. Una locura".

Además, Nico Williams siguió comentando cómo ha pasado el Mundial, sobre todo por la lesión y las críticas que ha recibido en los últimos meses: "Todo el mundo está aquí para aportar, nadie puede venir de estrellita, trabajamos para todos. Es una locura, he pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo. Es el día más feliz de mi vida por todo lo que he pasado este año".

Álex Baena: "A la gente que lo pasa mal espero que le hayamos dado una alegría"

Por otro lado, Álex Baena, que fue de nuevo titular y fue sustituido, precisamente, por Nico Williams, comentó sus sensaciones al conquistar el Mundial con España: "Nico también ha aportado cuando le ha tocado. Pero siempre me ha costado más que a los demás hacerme un hueco, pero tengo eso que me ha enseñado mi familia y al final tengo mi recompensa". El jugador del Atlético de Madrid ha sido clave para Luis de la Fuente.

Álex Baena se quiso acordar de los años de sufrimiento que ha pasado España por el Covid y la Dana de Valencia: "A esa gente. Han sido unos años complicados en España por gente que perdió gente querida por culpa del Covid y por lo que pasó en Valencia. A esa gente". El centrocampista del Atlético de Madrid ha sido una de las sorpresas en 'La Roja' por su presencia en el once titular de Luis de la Fuente.

.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:542716,542710]]

Por último, el centrocampista de la selección española y el Atlético de Madrid dejó un mensaje, al igual que Ferran Torres, de agradecimiento a toda la gente que le ha apoyado en los últimos meses y, sobre todo, durante el Mundial: "Quiero dar las gracias a toda la gente porque hemos estado con mucha gente detrás que nos ha alentado cada momento siempre. A la gente que lo pasa mal espero que hayamos dado una alegría.

El Mundial de Nico Williams y Álex Baena con España

Nico Williams y Álex Baena se despiden de un Mundial en el que sin duda han hecho historia, cada uno en mayor o menor medida, pero siendo clave para Luis de la Fuente. El jugador del Athletic Club ha tenido dificultades por la lesión y problemas en el pubis pero ha ido creciendo y, finalmente, siendo determinante con su asistencia a Ferran Torres en la final contra Argentina.

Por su parte, Álex Baena fue de menos a más, sin tener minutos ante Cabo Verde pero siendo titular en los encuentros restantes de España en el Mundial, dando un paso firme con Luis de la Fuente y aprovechando las oportunidades que les ha ido dando el técnico de la selección española.