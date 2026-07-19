Avances importantes para el traspaso de Oso

Evangelos Marinakis, propietario de Olympiacos y Nottingham Forest, ha aprobado que se haga un esfuerzo para fichar al hispano-argentino del Sevilla FC que recalaría en el club griego el cual ha elevado su propuesta con respecto a la de 6 millones de euros que realizó hace unos días

Las negociaciones entre el Sevilla FC y el grupo que lidera Evangelos Marinakis, propietario de Olympiacos y Nottingham Forest, por el fichaje de Oso se han acelerado en las últimas horas. Tanto es así que las partes implicadas en las conversaciones reconocen que son muy optimistas y que se puede llegar a un principio de acuerdo próximamente. El club griego que es el principal interesado en contar con los servicios del hispano-argentino en estos momentos ha mejorado la oferta que presentó hace unos días, quedándose bastante cerca de lo que exige el Sevilla FC para dar luz verde a la operación.

Oso, muy cerca de Olympiacos

Joaquín Martínez Gauna, Oso, puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Sevilla FC después de que el Olympiacos haya realizado una nueva ofensiva que está muy cerca de convencer de convencer al club de Nervión.

Olympiacos quiere contar con Oso lo más pronto posible y ha mejorado la oferta de 6 millones de euros que presentó hace unos días. Sin llegar a los 20 millones de euros que tiene Oso como cláusula de rescisión con el Sevilla FC, la nueva cifra, que no ha transcendido, ya satisface las pretensiones económicas del club de Nervión. Es cierto que no hay nada cerrado y que la negociación entre Sevilla FC y Olympiacos por Oso sigue en marcha, quedándose por pulir detalles y flecos, pero todas las partes transmiten positividad a la hora de que se cierre el trato tal y como ha informado ABC Sevilla.

En el Sevilla FC dan prácticamente por perdido a Oso desde hace unas semanas después de que no hayan podido convencer al jugador para renovar un contrato que expira al final de esta temporada: el 30 de junio de 2027. Las diferencias han sido grandes entre el Sevilla FC y un Oso que ya ha dado el visto bueno a marcharse a un Olympiacos que entrena José Luis Mendilibar, ex técnico del club de Nervión.

El Sevilla FC, con esta tesitura, prefiere vender a Oso ya para recaudar al menos algo de dinero antes que perder al lateral izquierdo totalmente gratis al final de la temporada que va a comenzar oficialmente en menos de un mes.

El Sevilla FC activa el plan del lateral izquierdo con Julio Díaz

Debido a que la salida de Oso del Sevilla FC está muy cercana, el club de Nervión ha activado un plan para reconstruir la posición de lateral izquierdo.

Gabriel Suazo se queda y a Adrià Pedrosa el Sevilla FC le busca salida, pero con la salida de Oso, el equipo que entrena Luis García Plaza necesita otro jugador que se desenvuelva en esa demarcación. El elegido es el joven del Atlético de Madrid Julio Díaz.

En las últimas horas el Sevilla FC ha apretado y ha llegado a un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid y con Julio Díaz el cual firmaría, según informa EFE, para las siguientes cuatro temporadas con el club de Nervión que ha convencido al lateral izquierdo cuando tenía un entendimiento total con el Levante UD.