El Betis recibe su pellizco por Juan Cruz

El extremo se ha marchado del CD Leganés en calidad de cedido al Málaga CF. El club verdiblanco posee el 40 por ciento del pase del hispano-argentino y, por tanto, se embolsa una cantidad de dinero no demasiado importante, pero que nunca viene mal a las arcas verdiblancas

El Real Betis tiene una hoja de ruta con todos los canteranos a los que termina dando salida: mantener una parte del pase del jugador o un porcentaje de una futura plusvalía. Estrategia que tiene como objetivo el continuar recaudando dinero a pesar de que el futbolista ya lleve fuera varias temporadas. Uno de los casos más claros es el de Juan Cruz por el cual el club verdiblanco ha recibido un pequeño pellizco una vez se ha culminando su cesión al Málaga CF ya que el extremo deseaba salir del CD Leganés.

Juan Cruz, muy cerca de ser cedido por el CD Leganés al Málaga CF

Las negociaciones entre el CD Leganés y el Málaga CF por Juan Cruz se han cerrado en las últimas horas, y el extremo, ex del Real Betis, se ha unido al equipo de la Costa del Sol que acaba de ascender a Primera división. Los términos en los que se ha cerrado la operación es el de una cesión por la que el Málaga CF va a pagar unos 500.000 euros al CD Leganés según apunta As. A ello, hay que añadirle que el CD Leganés ha logrado introducir una opción de compra para el Málaga CF, que se convierte en obligación en caso de que el club de La Rosaleda consiga la permanencia en Primera división.

Dicho esto, el Real Betis no ha perdido de vista la operación entre CD Leganés y Málaga CF por Juan Cruz ya que una vez se ha cerrado se lleva una modesta cantidad de dinero porque el club verdiblanco sigue manteniendo un 40 por ciento del pase del extremo. Aunque sea una cesión, el Real Betis se embolsa ese 40 por ciento de unos 500.000 euros lo que lleva a la caja bética un total de 200.000 euros. Una cantidad que nunca viene mal.

El Real Betis maniobró bien cuando en el verano de 2024 vendió a Juan Cruz al CD Leganés a cambio de 1 millón de euros, ya que el club verdiblanco añadió que ya fuera cesión o traspaso se llevaría un 40 por ciento del dinero de la futura operación.

Assane Diao, Jesús Rodríguez o Mateo Flores, otros ejemplos en los que el Real Betis se guarda un porcentaje

Esta estrategia de guardarse un parte del pase de sus canteranos vendidos la lleva aplicando el Real Betis varias temporadas, siendo alguno de los casos más reconocidos los de Assane Diao, Jesús Rodríguez o Mateo Flores.

Por ejemplo, en la operación por la cual el Real Betis vendió a Assane Diao al Como 1907, el club verdiblanco se guardó un 20 por ciento del pase del extremo. Igualmente, con el Como 1907, el Real Betis recibirá un 12 por ciento de la plusvalía de un futuro traspaso de Jesús Rodríguez. Y en el caso de Mateo Flores, el Real Betis mantiene un 50 por ciento del pase del centrocampista al cual vendió al FC Arouca de Portugal hace unas pocas semanas.

De esta forma, el Real Betis se sigue asegurando ganar pequeñas cantidades de dinero con algunos canteranos que van cambiando de equipo.