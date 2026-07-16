El Málaga aprieta para cerrar la llegada de Juan Cruz: un regreso inesperado

El conjunto malacitano acelera su plan de mercado de fichajes y Juan Cruz, con contrato en el Leganés, gana fuerza para reforzar las bandas del equipo de Funes, que ya sabe lo que es tener al atacante bajo sus órdenes

El Málaga sigue el plan dirigido por Loren Juarros, especialmente, además de Funes, para reforzar la plantilla en este mercado de fichajes. Tras anunciar la llegada de Fernando Calero para la parcela defensiva, los focos de la dirección deportiva están puesto en mejorar otras posiciones, como son en este caso las bandas. Por ello, el nombre que suena con fuerza para llegar a La Rosaleda es el de Juan Cruz, actual jugador del Leganés.

Loren Juarros confirmó públicamente que no se fichará a otro delantero, tras depositar toda la confianza en los jugadores de gol que tiene Funes actualmente en su plantilla y que le llevaron a Primera División, como son Chupe, Adrián Niño y Eneko Jauregi. Sin embargo, Juan Cruz puede desenvolverse en ambas bandas, con más preferencia a la izquierda, aunque también puede jugar de mediapunta, detrás del '9'.

Juan Cruz abre la puerta y valora un salto al Málaga

Juan Cruz tiene contrato con el Leganés hasta 2028, con el que viene de firmar su tercera temporada. Además, el jugador de 26 años ha tenido la campaña con más protagonismo hasta la fecha, disputando un total de 39 partidos en Segunda División. Las lesiones le han respetado a un futbolista clave con Igor Oca, que fue destituido a final del curso por las sensaciones que dio el equipo en el tramo final de LaLiga Hypermotion.

Además, tras pasar por el Real Betis, así como de sus filiales, Juan Cruz ha encontrado la continuidad y minutos que buscaba en su siguiente destino en su carrera. El atacante fue de menos a más en su llegada al Leganés, ya que la primera temporada jugó 16 partidos solamente, algo que cambió drásticamente en las dos campañas siguientes. Pese a ello, el futbolista de 26 años podría ver con buenos ojos firmar por el Málaga.

Los planes del Málaga y la postura de Loren Juarros

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, habló recientemente de los fichajes: "Cuanto antes se incorporen, antes podrán trabajar con el grupo. Estamos tranquilos. Si se pueden hacer las incorporaciones cuanto antes, mejor, pero el mercado está un poco parado por el Mundial. El equipo está aquí y, más allá de los que lleguen, lo vital es preparar a los que ya están y conseguir que los de fuera se adapten cuanto antes".

En este sentido, Juan Cruz estará muy cerca de firmar por el Málaga, que llegaría en calidad de cedido hasta final de temporada, como ha avanzado el Diario AS. El mismo medio ha apuntado que la figura de Funes está siendo determinante para que haya luz verde en la operación, ya que el jugador del Leganés estuvo a las órdenes del actual técnico del club malacitano durante su etapa en el Atlético Malagueño.

Juan Cruz podría volver a vestirse de blanquiazul en La Rosaleda

Además, Juan Cruz volvería a la que fue su casa desde 2010, cuando empezó en las categorías inferiores del Málaga, hasta que debutó en Primera División y en La Rosaleda un 19 de mayo de 2018, en un choque ante el Getafe en el entró en la segunda parte. Tras ello, el atacante decidió decir adiós a Martiricos para firmar por el Betis en 2021, empezando su etapa en el filial pero con la oportunidad que le dio Manuel Pellegrini en alguna ocasión.

Por ello, el plan desde La Rosaleda parece claro en este mercado de fichajes, dónde ya se ha oficializado la llegada de Fernando Calero y negocian con Diego Rico, que es agente libre tras acabar contrato con el Getafe. Juan Cruz, por ello, podría enfrentarse al Real Betis, que recibiría un pellizco económico en caso de traspaso, la próxima temporada si termina llegando a un acuerdo con el Málaga para la cesión por la inminente campaña.