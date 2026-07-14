El Athletic llama a filas a Unai Simón, Laporte y Nico Williams

Tras una semana de trabajo con Edin Terzic, son varios los jugadores que está entre algodones por la exigencia física de los primeros días, aunque ninguno de demasiada importancia; los tres internacionales españoles volverán tras tres semanas de vacaciones

Los tres jugadores del Athletic Club que disputan el Mundial con la selección española, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, disfrutarán de tres semanas de vacaciones después de que concluyan el próximo fin de semana su participación en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo ha desvelado el jefe de los servicios médicos del club bilbaíno, Josean Lekue, en una rueda de prensa en Lezama en la que ha repasado el estado físico de la plantilla rojiblanca una semana después del comienzo de la pretemporada y también las previsiones para los futbolistas internacionales.

La incorporación en torno al 10 de agosto de Unai Simón, Laporte y Nico, que se perderán las cinco primeras semanas de trabajo a las órdenes de Ediz Terzic, permitirán a los internacionales compartir dos semanas de entrenamiento con su compañeros una vez que se confirme el aplazamiento del Barça-Athletic de la primera jornada.

"Van a tener un periodo (de vacaciones) de tres semanas en el que habrá una de descanso completo, una de activación general y otra semana de activación específica", explicó Lekue, quien aclaró también que Iñaki Williams completará también un plan de la misma duración y, por lo tanto, en su caso, volverá a Lezama sobre el 27 de este mes de julio.

Por otro lado, el responsable médico del Athletic subrayó su "absoluta confianza" en el cuerpo médico de la selección española, que les ofrece "cumplida información" de cualquier incidencia de los futbolistas, y dijo que puede garantizar que "a día de hoy" el estado físico del delantero es "correcto". Pero además, Lekue también habló sobre el estado de otros jugadores de la primera plantilla rojiblanca.

Las recuperaciones de Prados y Nico Serrano

"Todo va con normalidad. Hacer también una referencia a Nico Serrano, que en el día de hoy va a mantenerse al margen del equipo debido a una sobrecarga en el recto femoral. Y también una referencia a Beñat Prados, que, como sabéis, la temporada pasada estuvo toda la temporada en situación de baja por la cirugía de cruzado a la que fue sometido y él, en este momento, se encuentra en situación de disponible. Pues ahora mismo no sé si va a empezar a disputar los partidos desde el primero o el segundo, pero, vamos, su situación es de disponibilidad".

Yuri Berchiche

"En este momento estamos en contacto con el staff y los servicios médicos de Yuri Berchiche. En este momento estamos en contacto con la sintomatología".

Maroan Sannadi

"La lesión de Maroan Sannadi era una lesión que afectaba fundamentalmente, no exclusivamente, afectaba fundamentalmente a su menisco externo en la rodilla derecha. Volvemos a la reflexión que hacíamos anteriormente. Muchas veces nos encontramos ante el dilema de un jugador mermado en alguna de sus esquinas, permitidme la expresión, y tenemos que decidir sobre cuál es el estado en el que debemos considerar al jugador. Y volvemos a la misma reflexión: staff, jugador, servicio médico. Tomamos la decisión, tiramos hacia adelante y valoramos si la aportación del jugador está siendo suficientemente positiva. Ahí sí, la valoración fundamental tiene que ser deportiva. Y ese fue el escenario. Avanzamos con Maroan Sannadi hasta que llegó un momento en el cual la valoración que estábamos haciendo sobre su situación nos condujo a decantarnos por afrontar una cirugía. ¿Cuál es la situación actual del jugador? Está bien, está disponible, tiene un menisco, obviamente, externo afectado en esa rodilla y lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar todo su trabajo".

La lesión de Gorosabel

"Lo que he dicho es que es una lesión que se produce en el periodo transitorio, que es como denominamos al periodo de vacaciones. Le llamamos periodo transitorio porque sabéis que el concepto de vacaciones va ligado a las actividades que les pedimos que desarrollen durante ese periodo".

El dedo de Alex Berenguer

"La situación del jugador es buena, está disponible, mantiene algún nivel de molestia muy pequeña en algunos gestos o en algunas secuencias de repetición de gestos".

La causa de tantas lesiones el año pasado

"El primer factor al que acudimos siempre es la carga de trabajo en términos de carga de partidos. Y te diría que la carga de partidos y los minutos de exposición a partidos de esta temporada ha sido muy alta, pero es que la carga de minutos de la temporada anterior, en la que conseguimos los mejores registros, también fue muy alta. Llegamos a una semifinal de competición europea y de Copa. ¿Qué ocurre? Este año, evidentemente, sobre todas nuestras cabezas circula la idea de que el nivel de exigencia que plantea la Champions es un nivel de exigencia máximo en términos futbolísticos. Cuando digo máximo, es máximo desde todos los puntos de vista y, probablemente, ese es un factor, uno de los principales factores que somos capaces de identificar. Luego ya tendríamos que bucear en el universo de cada jugador y, como os digo, ver cuáles son los factores que cada uno de ellos aglutina. Pues eso, que haya jugado una competición durante el verano anterior, que no lo haya hecho, que haya podido completar la pretemporada y que no la haya completado, que haya ido acumulando determinadas lesiones las temporadas anteriores, que eso siempre es un factor clave en lo que ocurra en la siguiente temporada. Muchos factores".