Los médicos del Athletic Club dan la última hora sobre Nico Williams con España

Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del conjunto vasco, apuntó a que el extremo "está bien" y "disponible". Además, tranquilizó al descartar que existe cualquier sintomatología relacionada con la pubalgia que tanta lata le ha dado durante la temporada

Nico Williams cumplió este pasado domingo 24 años y lo hizo sincerándose en una entrevista para RNE en la que explicó los malos momentos que había vivido durante la temporada con el Athletic Club. Nico Williams habló de "fiebres" y de tener que "vomitar" a consecuencia de las infiltraciones a las que se tuvo que someter. Nico Williams sufrió una pubalgia que le impidió tener regularidad en el Athletic Club.

Este mismo lunes, el jefe de los servicios médicos del Athletic Club informó sobre el estado actual de un Nico Williams que en el encuentro de cuartos de final de la selección española ante Bélgica contó con aproximadamente 10 minutos. Josean Lekue tranquilizó con sus palabras y confirmó que si Luis de la Fuente quiere contar con Nico Williams, está en perfecto estado de salud.

Nico Williams, en perfecto estado de salud según los servicios médicos del Athletic Club

Josean Lekue, además de confirmar que Nico Williams está "bien", tranquilizó también al informar de que el extremo no tiene actualmente ninguna sintomatología relacionada con la pubalgia que tanta lata le ha dado durante la temporada con los vascos: "Nico está bien, disponible. Ahora mismo no hay ninguna sintomatología relacionada a la pubalgia. El gran problema de Nico ha sido ese. En Valencia en mayo la lesión fue de los isquios y con España en el aductor derecho, una pequeña. Pero ahora no tiene nada".

Las lesiones de Nico Williams durante la temporada

Nico Williams, además de la pubalgia, también estuvo lesionado de los isquios y del aductor derecho tal y como confirmó el propio Josean Lekue. El propio jefe de los servicios médicos del Athletic Club también habló del contacto continuo que existe con el departamento médico de la selección española: "A lo largo del año ha tenido varias lesiones, pero en el plano físico está bien y disponible. Hemos estado en todo momento en contacto con los servicios médicos de la Federación Española. La situación ahora es normal, su estado físico es correcto, está disponible y sano".

La importancia de Nico Williams en la selección española de Luis de la Fuente le llevó a incorporarse a la concentración de España sin tener aún el alta médica tal y como apuntó Lekue: "Aquel 4 de junio no se la habíamos dado. La semana anterior estuvo el staff médico de la Selección en Lezama y acordamos cómo debía ser la parte final de la rehabilitación del jugador. Técnicamente su alta se produjo entre el 10 y el 15 de junio".

Nico Williams llegando al SoFi Stadium de California

Ahora Nico Williams está en disposición de ser el mejor refuerzo para la selección española en el tramo decisivo del Mundial. Nico Williams fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa 2024 y si el próximo martes ante Francia es capaz de encontrar esa inspiración que le hace ser un auténtico dolor de cabeza para las defensas rivales, España tendrá mucho ganado de camino a la final del Mundial.