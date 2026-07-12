Nico Williams, protagonista en el último entrenamiento de España

El jugador del Athletic Club y de la selección española se llevó unos 'regalos' en forma de colleja para celebrar con un pasillo su 24 cumpleaños. Luis de la Fuente le felicitó con un sentido abrazo en la penúltima sesión antes de medirse a Francia

El entrenamiento de la selección española de este domingo en Dallas tuvo un claro protagonista pero no por una circunstancia negativa y sí de celebración. Nico Williams, que este domingo cumple 24 años, recibió la 'felicitación' de parte de sus compañeros con un pasillo en el que el jugador del Athletic Club se llevó una buena ración de collejas.

A Nico Williams le esperaba al final del pasillo el seleccionador Luis de la Fuente, quien le felicitó de una manera menos 'agresiva' y le dio un abrazo en los instantes previos al comienzo del entrenamiento. El entrenamiento contó con los primeros 15 minutos a puerta abierta según establece el protocolo de la FIFA y en él se pudo ver a todos los jugadores disponibles.

Nico Williams: collejas para el jugador del Athletic Club y la selección española

Nico Williams cumplió este 12 de julio 24 años y lo hizo con la felicitación típica en el mundo del fútbol que como no podía ser de otra forma fue un pasillo para 'regalarle' unas cuantas de collejas. Sus compañeros lo esperaron y aunque trató de salir rápido de ese pasillo, Nico Williams vio como algún que otro jugador lo agarraba de la camiseta para que se llevase el mayor número de collejas. Luis de la Fuente lo esperaba al final para recibirlo con los brazos abiertos y ejercer de 'padre' con el jugador del Athletic Club.

El momento de Nico Williams en el Mundial

Nico Williams no escondió tras la victoria ante Bélgica del pasado viernes que la temporada con el Athletic Club había sido complicada por la lesión de pubalgia y a este duro momento se le unió el golpe en el partido ante Uruguay. Tras jugar 29 minutos ante Arabia Saudí, 14 ante Uruguay y 11 ante Bélgica, en el próximo partido ante Francia, Nico Williams podría disponer de más tiempo sobre el césped si Luis de la Fuente lo considera oportuno. De momento su posición la está desempeñando Álex Baena y tras ver la suplencia de Pedri por Fabián, no sería descartable un nuevo cambio en el sistema del seleccionador de cara al partido ante Francia.

Después de celebrar el cumpleaños de Nico Williams, los jugadores de la selección española se pusieron manos a la obra para trabajar sobre esterillas y con gomas la activación muscular. También realizaron los pupilos de Luis de la Fuente movilidad articular tanto del tren inferior como del tren superior. De ahí pasaron a lo que más les gusta a los futbolistas, el trato con el balón.

En dos rondos en los que se mezclaron suplentes y titulares habituales, un jugador se colocó en el centro del mismo y trató de robar la pelota mientras sus compañeros la movían con velocidad. Precisamente en uno de esos rondos se vio otra de las imágenes de la sesión de este domingo ya que de manera fortuita, Oyarzabal impactó con el balón en el rostro de Pedro Porro tras intentar el jugador vasco picar la pelota. Ambos se fundieron en un abrazo como una muestra más del buen ambiente que reina en la selección española.

Nico Williams en el partido de España ante Bélgica

La agenda de Española antes de enfrentarse a Francia

Tras el entrenamiento de este domingo, la selección española tendrá el lunes 13 la zona mixta oficial de la FIFA en el Cotton Bowl a partir de las 17 horas (hora peninsular española). Durante 15 minutos, la prensa tendrá la oportunidad de preguntar hasta a tres jugadores de la Roja. A las 18:00 horas se producirá el último entrenamiento oficial antes de enfrentarse España a Francia (los primeros 15 minutos serán en abierto). A las 00:30 ya del martes 14, Luis de la Fuente atenderá a los medios de comunicación en el Estadio de Dallas en la rueda de prensa previa al choque ante los pupilos de Deschamps.