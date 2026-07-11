El gesto de Nico Williams en el gol de Mikel Merino, aclarado

En el gol del jugador del Arsenal, la realización mostró al del Athletic Club con gesto serio. El pequeño de los Williams aclaró que "estaba gritando vamos" para disipar cualquier duda

Este viernes también fue el del regreso de Nico Williams al césped con la selección española. El jugador del Athletic Club y de España terminó lesionado ante Paraguay y tras un polémico post en sus redes sociales, empezó su recuperación. Luis de la Fuente le dio bastantes minutos este viernes en el segundo tiempo ante Bélgica cuando el choque lucía un empate a uno en el electrónico. Nico Williams también fue a por el rechace que dejó Lammens tras el disparo de Cubarsí pero fue Mikel Merino quien remachó el esférico al fondo de las mallas.

Tras el gol de Mikel Merino, en la realización de televisión se pudo ver a un Nico Williams ciertamente serio y que parecía no celebrar demasiado el tanto de su compañero. Tras suscitar alguna polémica en redes sociales, el propio Nico Williams aclaró lo sucedido que distaba mucho de lo que en un primer momento pareció.

Nico Williams aclara su gesto en el gol de Mikel Merino

Nico Williams apuntó a que celebró en el poste el gol de su compañero Mikel Merino y que posteriormente cantó el gol junto a Lamine Yamal al tiempo que se mostró feliz por el gol de su compañero: "Sí, la verdad es que muy contentos por él, ¿no? También quiero aclarar que se ha visto en televisión que parecía que yo no voy a celebrar el gol. Le he dado como al poste, pero estaba gritando de vamos y lo he hecho con Lamine. Entonces mucha gente ha pensado que no estaba celebrando el gol de Mikel, pero muy contento por él, muy contento por todos. Ojalá pueda seguir sumando así y, bueno, muy felices".

Seguidamente, Nico Williams insistía en la explicación de su gesto en la celebración de Mikel Merino: "O sea, ha aparecido un momento que cuando era, que he estado un poco con cara de serio, pero no era eso. O sea, simplemente estaba celebrando con Lamine y, nada, muy contento y seguir a por la semifinal".

El complicado momento de Nico Williams con el Athletic Club y con la selección española

Nico Williams admitió la compleja temporada que ha vivido en el Athletic Club con las lesiones y como la contusión que sufrió ante Uruguay fue una enseñanza más: "Es una enseñanza que te enseña la vida. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo, que es lo que más importa y siempre con esa sonrisa que me caracteriza y siendo positivo".

Sobre esa dolencia ante Paraguay, Nico Williams habló de cómo intentaron desde la selección acortar plazos: "Después de la lesión que tuve, pues intentamos acortar plazos, el cuerpo me lo ha permitido y estoy con muchas ganas. El partido de hoy era para demostrar que soy valido para la posición, así que nada, seguir trabajando, ojalá tener minutos el próximo partido y todo lo repito".

Nico Williams celebra en solitario el gol de Mikel Merino

El grupo arropa a Nico Williams

El jugador del Athletic Club y de la selección española habló de cómo el grupo de la Roja le ha apoyado en estos momentos difíciles: "El grupo, desde el primer momento, me han estado apoyando, saben todo lo que he sufrido, en el partido de Uruguay me pasó lo que me pasó y he vuelto hoy, yo creo que en la mejor versión. Está mi familia empujando siempre detrás, con un amor incondicional, mi hermano, mis amigos, mi novia… Están siempre ahí para mí. Es un orgullo para mí estar aquí y que mi familia me esté apoyando y no quiero hablar más que me voy a emocionar".

Por último, cuestionado sobre Francia, habló de la complejidad del cuadro galo y deseó repetir los dos últimos resultados ante los franceses: "Bueno, está claro que va a ser un partido muy duro, tiene grandes jugadores, pero creo que también nosotros lo tenemos. Nos hemos enfrentado varias veces contra ellos, las dos hemos salido victoriosos de eso, espero que otra vez caiga hacia nuestro lado y bueno con muchas ganas e ilusión y sobre todo, para disfrutar de lo que viene".