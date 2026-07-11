Fabián, goleador de España ante Bélgica, alerta a Francia

El jugador del PSG y de la selección española habló de las sensaciones de jugar un Mundial. El centrocampista, que entró hoy como titular por Pedri, hizo el primer gol de la Roja

Fabián fue la sorpresa del once titular que eligió Luis de la Fuente para superar a Bélgica en los cuartos de final del Mundial. Pedri fue el damnificado y Fabián le devolvió la confianza a Luis de la Fuente abriendo el marcador ante los Diablos Rojos en el 30 cuando recogió dentro del área el rechace de Courtois. En el segundo tiempo Fabián dejó su sitio a Pedri.

Después del encuentro, Fabián habló de la posibilidad de llegar a los 50 partidos sin perder con la selección española cada vez que el está sobre el césped: "Sí, bueno muy contento, espero que sigamos mucho más, sobre todo, estos dos, ¿no?, llegar a 50, sería increíble para mí y para el equipo, que al final es lo más importante, que intento siempre ayudar al equipo y, bueno, saliendo como titular, haciendo un gol, la verdad que es algo increíble. De pequeño sueño, con hacer cosas grandes, pero nunca me imaginaba llegar hasta aquí. La verdad que estoy muy emocionado, muy feliz, sobre todo por mi familia que estaba ahí, por todo el esfuerzo, ¿no?, que hay detrás, de toda la gente que me apoya, de estos jugadores que son increíbles. Y bueno, nos quedan dos pasitos y vamos a intentar darlo todo".

Las sensaciones únicas del Mundial para Fabián

Fabián se mostró especialmente emocionado al hablar de las sensaciones que tiene en el Mundial defendiendo los colores de España y escuchando el himno de nuestro país: "Sí, la verdad que son sensaciones que uno no puede explicar, ¿no? Cuando sales ahí al campo, escuchas el himno español, ¿no? y vives lo que estamos viviendo. Un torneo tan especial como un Mundial, llegar a unas semifinales con tu gente, ¿no?, que te apoya desde la grada, a pesar de todo el esfuerzo que hay detrás, de todo un país, ¿no?, que están apoyándote, mostrando su cariño, no hay nada más bonito que eso. Y poder formar parte de esta familia, de este equipo, es algo inexplicable, ¿no? Como he dicho antes, que es una emoción única, la verdad, que emocionante poder vivir estos momentos, porque son los que siempre se quedarán para la memoria".

La sensación de encajar el primer gol del Mundial para España

El jugador del PSG y de España no escondió que tras el gol de Bélgica la sensación de los jugadores españoles fue extraña ya que era el primer tanto en contra que recibían los de Luis de la Fuente: " Sí, ha sido un poco extraño, ¿no?, de que no nos habían metido hasta hoy, y que encajar el primer gol, ¿no?, te quedas un poco sorprendido. Pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy fuerte, al final, un Mundial ante un grandísimo equipo como es Bélgica, con grandísimos jugadores, pero como decimos siempre, este equipo no se rinde, ¿no? Hasta que no pita el árbitro el partido no ha acabado. Y bueno, nos estamos acostumbrando a que Mery (Mikel Merino), ¿no?, que nos meta al final de los partidos. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, sobre todo por los jugadores que entran, que hoy les han tocado entrar desde el banquillo, ¿no?, que siempre nos ayudan. Y bueno, para eso estamos 26, para ayudar, que es lo más importante".

Por último, Fabián avisó a Francia, de la que conoce a varios de sus jugadores por haber compartido vestuario con buena parte de ellos en el PSG y por enfrentarse también en la Ligue 1: "Sí, la verdad que hay muchos de mi equipo. Sabemos lo difícil que va a ser, ese grandísimo equipo que es Francia, los jugadores que tiene. Va a ser un partido muy igualado, seguramente, pero conocemos bien, sabemos el potencial que tiene. También conocemos muy bien a nosotros, sabemos que tenemos muchas opciones. Vamos a recuperar ahora, a trabajar para ese partido tan importante que nos puede meter en una final".