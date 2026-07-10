España 2-1 Bélgica: Mikel Merino vuelve para meter a la Roja en semifinales del Mundial

Fabián hizo el primero para la Roja en el minuto 30 y tras recoger un rechace de Courtois. Empató Ketelaere en el 41 y en el 88, Mikel Merino hizo el definitivo 2-1. Courtois terminó lesionado y en su lugar entro Lammens

España y Bélgica se vieron las caras este viernes en el segundo de los cuatro partidos de cuartos de final del Mundial 2026. Con Francia esperando en semifinales tras eliminar a Marruecos, la Roja y los Diablos Rojos querían imponer su juego en el SoFi Stadium de California. España no superaba los cuartos desde el Mundial de 2010 y Bélgica desde la cita de 2018 en la que terminó en tercera posición.

Con estos ingredientes y con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del incendio que está asolando la provincia de Almería, arrancó un choque muy igualado en sus primeros 45 minutos. Luis de la Fuente introdujo un importante cambio con la salida Pedri del once titular y la entrada de Fabián que no se veía en una situación similar desde el debut ante Cabo Verde. En Bélgica, su mejor hombre, Tielemans, tenía que ser sustituido por Vanaken antes de que arrancase el duelo por lesión.

Fabián le da la razón a Luis de la Fuente

El primer tiempo de España fue claramente de menos a más y buena parte de culpa de esta situación la tuvieron Lamine Yamal, Pedro Porro y Dani Olmo, que con sus combinaciones generaron peligro sobre la portería de Courtois. En Bélgica, Doku fue el que generó más peligro hasta el tanto del empate pero los minutos y el tener que marcar a Lamine le hicieron ir perdiendo fuella conforme avanzaron los minutos.

Fabián Ruiz aprovechó una acción en la que intervinieron precisamente Olmo, Pedro Porro y Lamine Yamal para centrar. El pase lo remató Olmo y el rechace de Courtois lo cazó Fabián para hacer el primero justo cuando se cumplía la primera media hora de encuentro. En esos momentos posteriores al gol de la Roja, los de Luis de la Fuente vivieron sus mejores minutos y amenazaron con hacer el segundo.

De Ketelaere rompe la imbatibilidad de España y de Unai Simón

Bélgica mientras tanto se replegaba atrás y esperaba una contra para generarle peligro a un imbatido Unai Simón. Ese peligro llegó en el primer disparo a puerta de Bélgica cuando De Ketelaere remató un gran centro desde la derecha Castagne en el que el delantero le ganó la posición a Cubarsí. Los minutos finales del primer tiempo transcurrieron entre el shock del empate de Bélgica y las intentonas de Lamine Yamal por buscar portería con su clásica jugada buscando el disparo con la zurda.

España se encuentra con el muro de Courtois

Uno de los duelos que se esperaba en este duelo entre España y Bélgica estaba en las porterías. Unai Simón para España y Courtois para Bélgica prometían una tarde en California de grandes paradas. El guardameta del Real Madrid empezó a crecerse en el segundo tiempo con varias actuaciones de mérito a disparos de Oyarzabal y Lamine Yamal. Con la hora superada, Courtois dio el susto al tumbarse sobre el césped con dolores en su pierna derecha.

Después de la pausa de hidratación y cuando parecía que Courtois estaba recuperado, Rudi García quitó al guardameta del Real Madrid del terreno de juego. Courtois se iba entre lágrimas y en su lugar entraba Lammens en el minuto 70. Empezaba un nuevo partido para España ya que Courtois estaba siendo el mejor de Bélgica, especialmente en lo que se llevaba jugado del segundo tiempo.

Cubarsí deja en evidencia a Lammens y Merino firma el pase a semifinales

Los minutos iban pasando y España encerraba a Bélgica aunque sin demasiada claridad en el ataque. Esta claridad llegó una vez más desde el banquillo con el gol de Mikel Merino en el 88. El delantero del Arsenal aprovechó el mal rechace de Lammens al disparo desde muy lejos de Cubarsí.

El portero belga no pudo parar a un Mikel Merino que entró con todo para hacer el 2-1 a pocos minutos del final. Con Laporte salvando el 2-2 de Bélgica y con los de Rudi García intentándolo a la desesperada se terminó el encuentro que mete a España en semifinales de un Mundial 16 años después.

Ficha técnica:2 - España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, m.55), Dani Olmo (Mikel Merino, m.86); Lamine Yamal, Oyarzabal (Nico Williams, m.79) y Baena (Ferran, m.55).Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP).1 - Bélgica: Courtois (Senne Lammens, m.71); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Joaquin Seys, m.61); Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, m.85), Vanaken (Lukaku, m.61); Doku, De Ketelaere y Trossard (Witsel, m.61).Seleccionador: Rudi García (FRA).Goles: 1-0: Fabián, m.30. 1-1: De Ketelaere, m.41. 2-1: Mikel Merino, m.88.Árbitro: Michael Oliver (ING). Amonestó a Cubarsí (m.43) por parte de España y a Kevin De Bruyne (m.84) y Axel Witsel (m.95) en Bélgica.Incidencias: Partido de cuartos de final del final del Mundial disputado en el estadio de Los Ángeles ante 70.492 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los incendios de Almería.