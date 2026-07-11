Luis de la Fuente no habla de individualidades en España: "Este equipo tiene un carácter extraordinario"

El seleccionador español ensalza el carácter de La Roja tras eliminar a Bélgica, reivindica a Mikel Merino y lanza un aviso a Francia antes de las semifinales del Mundial 2026

Luis de la Fuente compareció con una mezcla de alivio, orgullo y ambición tras la victoria de España por 2-1 frente a Bélgica. La Selección ya está en semifinales del Mundial 2026 y el técnico riojano quiso poner en valor el camino recorrido por su equipo antes de mirar al siguiente reto.

El seleccionador analizó la siguiente eliminatoria ante Francia, habló de algunos nombres propios como el goleador Mikel Merino y ensalzó el valor de un equipo que viene de ganar la Eurocopa 2024 y volver a romper una barrera histórica.

Luis de la Fuente, tajante con Francia: "Estará igual de preocupada que nosotros"

Lejos de mostrar respeto excesivo o euforia desmedida, De la Fuente eligió un mensaje de igualdad. España no se siente inferior a nadie y entiende que también genera preocupación entre sus rivales. “Francia estará igual de preocupada que nosotros”, aseguró con rotundidad cuando fue preguntado por la semifinal.

El seleccionador recordó además un dato que refuerza la confianza española: “Somos el único equipo que les ha ganado dos veces consecutivas”. Pese a ello, evitó cualquier exceso de confianza. El técnico insistió en que Francia es una potencia mundial, con futbolistas extraordinarios, pero también dejó claro que España ha demostrado durante todo el torneo que puede competir contra cualquiera.

"Merecimos ganar antes" y el orgullo por la personalidad de España

Más allá del resultado, De la Fuente defendió el partido de su equipo. A su juicio, España hizo méritos suficientes para resolver la eliminatoria antes del gol de Mikel Merino: “Creo que hemos hecho méritos para ganar antes”.

El técnico destacó especialmente la capacidad de reacción del grupo tras el empate de Charles De Ketelaere. España no perdió el control emocional del encuentro, siguió insistiendo y terminó encontrando el premio cuando el partido parecía caminar hacia la prórroga.

Para De la Fuente, ese aspecto tiene un enorme valor competitivo. La Selección ya no solo domina partidos desde el balón. También sabe sufrir, esperar y golpear cuando el contexto lo exige.

Mikel Merino vuelve a aparecer: "Es un jugador de talla mundial"

Uno de los grandes protagonistas de la comparecencia fue Mikel Merino. El centrocampista volvió a decidir una eliminatoria, como ya hizo ante Portugal, y recibió un elogio contundente de su seleccionador. “Es un jugador de talla mundial”, aseguró De la Fuente.

El técnico recordó que Merino siempre responde cuando el equipo lo necesita y destacó una cualidad que considera diferencial: su capacidad para aparecer en momentos decisivos. “Siempre está preparado para ayudar al equipo”, explicó al analizar el papel del futbolista del Arsenal, que también habló tras el encuentro, convertido ya en uno de los grandes nombres del Mundial para España.

La confianza del seleccionador en el navarro nunca ha cambiado. Aunque no siempre parte como titular, De la Fuente ha construido un grupo en el que los suplentes tienen un papel tan importante como los jugadores que empiezan los partidos.

De la Fuente ensalza el valor de España en el Mundial

Otro de los mensajes que quiso lanzar el seleccionador fue el reconocimiento al grupo. “Este equipo tiene un carácter extraordinario”, afirmó al valorar la respuesta de sus futbolistas durante toda la competición.

De la Fuente volvió a insistir en una idea que ha repetido desde que llegó al banquillo nacional: el éxito nace del colectivo. No quiso centrar el mérito únicamente en Merino, Fabián Ruiz o Lamine Yamal, MVP del encuentro. Prefirió hablar del compromiso de los 26 jugadores.

En ese sentido, destacó que todos aceptan su rol y que nadie baja los brazos cuando empieza un partido desde el banquillo. Para el técnico, esa competitividad interna explica buena parte del crecimiento de España en los últimos años, después de conquistar la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y alcanzar ahora las semifinales del Mundial.

España ya piensa en Francia, pero sin cambiar su identidad

El seleccionador también dejó claro que España no modificará su manera de competir por el rival que tenga delante. Francia representa uno de los mayores desafíos posibles, pero De la Fuente entiende que la Selección ha construido una identidad reconocible y no piensa renunciar a ella: "Tenemos confianza en nuestro trabajo".

El entrenador recordó que el grupo ha ido creciendo durante el torneo, acumulando confianza con cada victoria y fortaleciendo una estructura que mezcla juventud y experiencia.

Luis de la Fuente ya iguala a Vicente del Bosque

La victoria sobre Bélgica también tiene una dimensión histórica para el seleccionador. Con este triunfo, De la Fuente se convierte en el segundo entrenador capaz de clasificar a España para unas semifinales mundialistas. Hasta ahora solo lo había conseguido Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010, el torneo que terminó con la primera estrella. El técnico riojano todavía está a dos partidos de igualar aquella hazaña, pero ya ha colocado a esta generación en un lugar reservado para muy pocos.