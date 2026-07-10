30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 10 de julio de 2026

La opción de Bryan Zaragoza aparece en el Sevilla ante la necesidad de incorporar a un jugador de su perfil

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Zaragoza suena para el SevillaImago

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OPCIÓN DE ALTURA

Bryan Zaragoza aparece en el horizonte del Sevilla en una operación complicada; desde Italia aseguran que el club de Nervión y el Alavés son los más interesados en su cesión

LA HORA DE LA VERDAD

España se juega ante Bélgica (21:00 horas) las semifinales de un Mundial 2026 en las que ya espera Francia

MBAPPÉ RINDE A BONO (2-0)

El exportero del Sevilla le para un penalti, pero no puede impedir la derrota de Marruecos

UNA PROPUESTA PARA EL BETIS

Desde Italia aseguran que el Genoa habría ofrecido el intercambio de Frendrup por Deossa

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