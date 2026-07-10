La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 10 de julio de 2026
La opción de Bryan Zaragoza aparece en el Sevilla ante la necesidad de incorporar a un jugador de su perfil
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 10 de julio de 2026
OPCIÓN DE ALTURA
Bryan Zaragoza aparece en el horizonte del Sevilla en una operación complicada; desde Italia aseguran que el club de Nervión y el Alavés son los más interesados en su cesión
LA HORA DE LA VERDAD
España se juega ante Bélgica (21:00 horas) las semifinales de un Mundial 2026 en las que ya espera Francia
El exportero del Sevilla le para un penalti, pero no puede impedir la derrota de Marruecos
UNA PROPUESTA PARA EL BETIS
Desde Italia aseguran que el Genoa habría ofrecido el intercambio de Frendrup por Deossa