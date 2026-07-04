El Sevilla FC vuelve al trabajo para dar comienzo a una pretemporada en la que destacan algunas caras nuevas como la de Guridi. Por su parte, en el Real Betis están muy contentos con el gran nivel de Morante en el Europeo sub 19. En el Mundial 2026, Marruecos se mete en cuartos de final tras derrotar a Canadá

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 5 de julio de 2026.@SevillaFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 5 de julio de 2026.

El nuevo Sevilla FC comienza la pretemporada con el objetivo de prepararse lo mejor posible para no pasar los apuros que ha tenido en las últimas campañas para lograr la permanencia en Primera división. Guridi, uno de los nuevos fichajes, llega con ganas de demostrar su valía.

Morante, extremo del Real Betis, fue suplente en la tercera jornada del Europeo sub 19, pero nada más salir del banquillo marcó su cuarto gol en el torneo para cerrar la goleada a Alemania (4-0), colocarse como Bota de Oro y celebrar el pase de España a las semifinales.

El centrocampista del Girona FC marca los dos primeros goles, el otro tanto lo hizo Rahimi, para eliminar a una de las anfitrionas. La selección africana presenta así su candidatura para hacer algo grande en el Mundial 2026.