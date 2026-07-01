La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 1 de julio de 2026
El ex del Borussia Dortmund Julian Brandt, ofrecido en la ciudad deportiva del Betis
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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 1 de julio de 2026
OFRECEN A UN MITO
Los agentes de Julian Brandt visitan a Manu Fajardo en la Ciudad Deportiva bética y ofrecen al ya ex del Borussia Dortmund
A FALTA DE FLECOS
El regreso de Vlachodimos al Sevilla está muy avanzado e incluiría una opción de compra
Sevilla y Betis se enfrentarán en Nervión el 22 de noviembre y en La Cartuja el 7 de febrero
BONO SIGUE SIENDO EL DE SIEMPRE
Marruecos, Noruega y Francia, adelante a costa de Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia