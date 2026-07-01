30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 1 de julio de 2026

El ex del Borussia Dortmund Julian Brandt, ofrecido en la ciudad deportiva del Betis

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Julian Brandt se despide del DortmundImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

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OFRECEN A UN MITO

Los agentes de Julian Brandt visitan a Manu Fajardo en la Ciudad Deportiva bética y ofrecen al ya ex del Borussia Dortmund

A FALTA DE FLECOS

El regreso de Vlachodimos al Sevilla está muy avanzado e incluiría una opción de compra

YA HAY FECHAS PARA LOS DERBIS

Sevilla y Betis se enfrentarán en Nervión el 22 de noviembre y en La Cartuja el 7 de febrero

BONO SIGUE SIENDO EL DE SIEMPRE

Marruecos, Noruega y Francia, adelante a costa de Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia

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