El ex del Borussia Dortmund Julian Brandt, ofrecido en la ciudad deportiva del Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 1 de julio de 2026

OFRECEN A UN MITO

Los agentes de Julian Brandt visitan a Manu Fajardo en la Ciudad Deportiva bética y ofrecen al ya ex del Borussia Dortmund

A FALTA DE FLECOS

El regreso de Vlachodimos al Sevilla está muy avanzado e incluiría una opción de compra

YA HAY FECHAS PARA LOS DERBIS

Sevilla y Betis se enfrentarán en Nervión el 22 de noviembre y en La Cartuja el 7 de febrero

BONO SIGUE SIENDO EL DE SIEMPRE

Marruecos, Noruega y Francia, adelante a costa de Países Bajos, Costa de Marfil y Suecia