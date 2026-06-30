Los flecos que quedan pendientes para el regreso de Vlachodimos al Sevilla

El club de Nervión tiene muy avanzada una nueva cesión del meta griego, que en este caso será diferente al incluir opción de compra. Los términos de la misma son los que aún se discuten, pero como ya adelantó ESTADIO Deportivo, existe una total confianza en poder cerrar la operación

El Sevilla FC arrancará la pretemporada el próximo lunes, después de que sus jugadores se sometan durante el fin de semana a los preceptivos reconocimientos médicos. Y a día de hoy, Luis García Plaza solo dispone de Alberto Flores como guardameta, una situación a la que el club busca darle solución cuanto antes. Para ello, José Ignacio Navarro trabaja a marchas forzadas en el regreso de Odysseas Vlachodimos y como ya desveló ESTADIO Deportivo este pasado domingo, desde el entorno del meta dan por hecho que "habrá acuerdo".

Aunque en un principio parecía imposible, el nuevo director deportivo nervionense ya dejó la puerta abierta a la continuidad del griego durante su presentación. "Es un portero que hemos disfrutado, ha hecho una gran temporada. Tiene su ficha con el Newcastle y debemos respetar su contrato. Es una posición que debemos reforzar, ya veremos qué pasa a lo largo del mercado”, señaló.

La postura de Vlachodimos, clave: Sevilla FC sí o sí

Desde entonces, las negociaciones comenzaron a tomar forma hace algo más de una semana ante la insistencia del meta nacido en Stuttgart, que le ha hecho ver al Newcastle que no está dispuesto a aceptar ninguna otra propuesta que la del Sevilla FC. Una postura decisiva tras haber sido vinculado con el Besiktas turco y el Panathinaikos de su país, que finalmente lo descartó.

Ante tal presión, el club inglés no ha tenido más remedio que sentarse para escuchar la oferta procedente del Sánchez-Pizjuán, donde desde el primer momento han planteado la vía de un nuevo préstamo ante la imposibilidad de pagar un traspaso. El optimismo es total en este sentido, pero ESTADIO Deportivo ha podido conocer que la operación aún no está cerrada.

Se discute si la opción de compra es o no obligatoria y la cuantía de la misma

El detalle, nada menor, que resta por resolver tiene que ver con los términos de la opción de compra, que esta vez sí se incluirá, al contrario que el pasado verano. Además, aún se discute si dicha opción podría convertirse en obligatoria en función de ciertos objetivos, así como el importe de la misma.

Como referencia, cabe recordar que el internacional heleno, a sus 32 años, tiene un valor de mercado de 3 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Aunque el Newcastle, que pagó casi 24 millones por su fichaje hace solo dos veranos, tenía la intención de recuperar una cantidad mucho mayor (en torno a 10 millones). Un plan que se la ha derrumbado ante el deseo del propio Vlachodimos y que el Sevilla FC espera aprovechar con una jugada maestra.

Sí es cierto que en Nervión también tendrán que hacer un esfuerzo y asumir un mayor porcentaje de su sueldo que el que abonaron en la 25/26. Pero se entiende que se trata de un gasto asumible. Y además, bien invertido, pues el meta fue uno de los pilares del equipo el pasado curso, con intervenciones decisivas que evitar que la sangría de goles recibida fuese mucho mayor aún.

La opción de Diego Conde, aparcada

Además, más allá de su protagonismo y su buen rendimiento deportivo, Vlachodimos se ha sentido muy a gusto junto a su familia en la capital hispalense, lo que también ha sido importante para decantar la balanza. "Me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien. Nos encanta estar aquí, nos encanta el club y la ciudad", aseguró al respecto meses atrás, cuando Antonio Cordón comenzó a pulsar las intenciones del Newcastle, que en ese momento le echaron para atrás. Por ello, el ex director deportivo sevillista tanteó la opción de Diego Conde, pero la misma ha quedado aparcada tras conocerse que también requeriría una inversión de entre 1,5 y 2 millones de euros.