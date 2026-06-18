No renuncia a Vlachodimos, aparca a Diego Conde y se une a la subasta por Fran González

Celta, Espanyol, Racing y clubes extranjeros han preguntado también por el portero del Castilla, que saldrá este verano de un Real Madrid que mantendrá control sobre sus derechos; en Nervión, a día de hoy, sólo está en nómina bajo palos Alberto Flores tras las salidas de Nyland y Odysseas

El Sevilla FC trabaja para reorganizar su portería tras las salidas de Odysseas Vlachodimos, titular indiscutible durante la 25/26, y Örjan Nyland. El internacional griego regresa tras su cesión sin opción de compra a un Newcastle que no cuenta con él, mientras que el noruego, que está disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como titular con su combinado nacional, acaba contrato y ya se despidió de Nervión. Ahora mismo, el tercer guardameta Alberto Flores es el único en nómina para Luis García Plaza, aunque la dirección deportiva que comanda desde hace poco tiempo José Ignacio Navarro se encuentra manos a la obra para subsanarlo.

"Es un portero que hemos disfrutado y que ha hecho una gran temporada. Tiene su ficha con el Newcastle y debemos respetar su contrato. Es una posición que debemos reforzar, así que ya veremos qué pasa a lo largo del mercado", explicaba la semana pasada el alto ejecutivo hispalense sobre un Vlachodimos a quien no renuncian los blanquirrojos, pero cuyo futuro se definirá seguramente ya en agosto, pues tiene la encomienda de presionar lo que pueda para que le liberen o, en el peor de los casos, le permitan volver a salir a préstamo y no traspasado donde convenga a las 'Urracas'.

Mucha competencia para un 'JASP' que apunta maneras

El Sevilla FC habría mostrado un fuerte interés en Fran González, que gusta también a RCD Espanyol, RC Celta de Vigo y el recién ascendido a Primera división Racing de Santander, amén de varios clubes extranjeros, desvela Ángel García en su perfil especializado @Cazurreando, donde da por hecho que el espigado guardameta de 1,99 y con contrato hasta 2029 saldrá del Real Madrid este verano, aunque los merengues, como acostumbran con sus canteranos, mantendrán control sobre un porcentaje de su pase y/o incluyendo opciones de repesca y recompra, aunque en Nervión preferirían el préstamo con pluses del internacional español sub 21.

El leonés llegó a debutar con el primer equipo merengue a las órdenes de Carlo Ancelotti en la 24/25 en un Real Madrid 1-2 Valencia CF. Además, acumula desde la 22/23 un buen puñado de convocatorias en LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la Champions League, la Supercopa de España, la Copa Intercontinetal o el Mundial de Clubes, ya que alternaba su condición de titular en el filial con la de tercer portero de los mayores para el míster italiano, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Tras comprobar que tendrá muy difícil dar otro salto, ha tomado la decisión de cambiar de aires a unos días de cumplir 21 años.

Diego Conde, un cancerbero que gusta, aunque, por ahora, no se avanzará

El Sevilla FC también ha sondeado a Diego Conde, tasado por el Villarreal CF en no menos de dos millones de euros y que solicita lo mismo bruto como salario. De momento, se trata de una opción que gusta para la portería, aunque algo cara, prefiriendo los responsables nervionenses esperar a ver cómo termina el 'culebrón Odysseas', aun a riesgo de que el madrileño acabe decantándose por alguna de las otras ofertas que maneja. A diferencia del mercado invernal, cuando él mismo apostó por seguir pese a tener por delante a Luiz Júnior y Arnau Tenas, el ex del CD Leganés, con contrato hasta 2029, es consciente de que lo mejor será buscar otro destino.