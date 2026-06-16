Diego Conde impone una condición para firmar con el Sevilla si hay acuerdo con el Villarreal

El meta madrileño, el 'plan A' para la portería nervionense, pide protagonismo en el Sánchez-Pizjuán y habría ligado su llegada a lo que ocurra con Vlachodimos

Quedan dos semanas para el comienzo de la pretemporada y al Sevilla le urge cerrar el fichaje de un portero antes del 3 de julio para no iniciar la preparación sin ningún meta más allá del canterano Alberto Flores, con galones de momento en la puesta a punto.

Por ello, José Ignacio Navarro trabaja a marchas forzadas para consumar la llegada de la primera opción de la portería, un Diego Conde que gusta mucho en Nervión y que estuvo en agenda el verano en el que se marchó al Villarreal.

Antonio Cordón lo puso en la lista con el respaldo del actual director deportivo al cuadrar deportivamente y no alejarse de los parámetros económicos, apartado en el que liman pequeñas diferencias ante el deseo del 'Submarino amarillo' de obtener algo de rédito con su traspaso tras pagar cuatro millones hace dos periodos estivales.

Las pretensiones económicas del Villarreal para cerrar el acuerdo

En este sentido, como recogió ayer ESTADIO Deportivo, el Villarreal pretende al menos cubrir lo que le resta de amortización, que asciende a menos de dos millones de euros una vez descarta a priori la vía de la cesión. Y es que el Villarreal, al no contar tampoco el madrileño para Iñigo Pérez, quiere desprenderse ya del madrileño y de su ficha pese a que su contrato no termina hasta junio de 2029.

El Sevilla trata de rebajar las pretensiones para que el gasto sea el menor posible en pos de convertir a Diego Conde en el líder de la portería sevillista. Y es que este sería en el único en el que meta de 27 años aceptaría aterrizar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Conde condiciona su llegada a su rol en la portería

Y es que, tras un duro año sin minutos y con más tiempo en la grada que en el banquillo, Conde quiere recuperar el protagonismo perdido y, según informa la Cope, su condición para elegir su próximo destino es que le garanticen partir de titular y que después su rendimiento determine su rol en la plantilla.

Extrapolado al Sevilla, dicha información apunta que Conde ha transmitido a la directiva que frenaría su llegada al Sevilla en el caso hipotético de que los nervionense lograrar retener a Vlachodimos, que sería titular.

Tiene sentido lo primero, pero en lo del heleno resultaría difícil encajar plazos, porque su futuro no se resolverá de manera inmediata, mientras que la incorporación de Diego Conde debería ser en las próximas semanas. Se supone que si finalmente firma pronto es porque el club de Eduardo Dato da completamente por perdido al internacional griego pese a su deseo de continuar en la capital hispalense, donde él y su familia han encontrado su hogar.

Relación fluida entre Villarreal y Sevilla

Así las cosas, Conde considera el Sevilla el paso idóneo para relanzar su carrera siempre que se le otorguen galones y, en teoría, el cierre de la operación queda a expensas de que los dos clubes alcancen un acuerdo definitivo.

La relación entre ambos es fluida después de mantener diferentes negociaciones, como la de la cesión con opción a compra de Alfon González en la pasada ventana de enero. Tras concluir el préstamo, el albaceteño regresa a Nervión.