El precio que pide el Villarreal por Diego Conde, el portero preferido para el Sevilla 26/27

El meta madrileño centra la atención del Sevilla para reforzar la portería con un interés mutuo, pero el Villarreal quiere obtener algo de rédito para, al menos, liquidar lo que resta de su fichaje

A principios de mayo fuentes internas del club nervionense, confirmaban a ESTADIO Deportivo que Diego Conde ocupa un lugar de privilegio en la agenda para liderar la remodelación integral de la portería por la marcha de Nyland y la extrema complejidad de retener a Vlachodimos tras su excelente rendimiento en la cesión.

El cambio en la dirección deportiva, en la que Ignacio Navarro ha ocupado el puesto de Antonio Cordón, no ha cambiado el plan nervionense en ningún sentido y el nuevo responsable trabaja desde hace un tiempo en la incorporación del portero madrileño.

Diego Conde, el favorito y predispuesto a ser sevillista

Diego Conde saldrá del Villarreal al no entrar en el proyecto de Iñigo Pérez tras su absoluto ostracismo con Marcelino García Toral, que antepuso a Luiz Júnior y Arnau Tenas, y el meta ve con buenos ojos la opción nervionense, lo que juega a favor de los intereses blanquirrojos.

La mayoría de las piezas cuadran, pero este fichaje, al contrario de los oficializados hasta ahora -Juan Iglesias y Jon Guridi- requiere un desembolso económico y la situación financiera exige prudencia y apretar al máximo para que encaje en las cuentas.

Y es que el Villarreal, como ya reveló esta redacción, antepone un traspaso definitivo a una cesión a pesar de que le quedan por delante tres años de contratocon el fin de obtener ya algo de rédito tras haber pagado cuatro millones al Leganés el verano de 2024, cuando el Sevilla también lo tenía en agenda.

El Villarreal quiere liquidar lo que resta de su fichaje

Dentro de este contexto, el Villarreal sabe que tampoco puede ponerse muy exigente y el precio en el que tasa al meta es bajo, pero supone un esfuerzo financiero para los nervionenses, que el verano pasado solo gastaron 250.000 euros.

Así las cosas, la intención del Villarreal es cubrir con su venta lo que resta por amortizar del fichaje de Diego Conde, menos de dos millones de euros, lo que ralentiza su probable incorporación.

Conocedor de estas exigencias, el Sevilla todavía no habría hecho una oferta formal por el meta, pero sí que mantendría contacto fluido con su entorno para tratar de rebajar las pretensiones.

Solo con Alberto Flores para la pretemporada

Lo cierto es que ya hay dos equipos españoles que sí han ofertado por Conde con el riesgo que conlleva y también que el tiempo corre en contra de José Ignacio Navarro y de Luis García Plaza. Y es que, a falta poco más de dos semanas para el comienzo de la pretemporada, el técnico no tiene ningún portero a su disposición más allá del canterano Alberto Flores, que, según aseguran a ED, entra, a priori, en los planes del primer equipo