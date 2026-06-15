La llave para la continuidad de Vlachodimos puede estar en un joven talento del Sevilla

En Nervión siguen soñando con la continuidad del meta griego, que una vez que conozca formalmente la decisión de Newcastle comunicará su preferencia por seguir vistiendo de blanquirrojo. Para ello, tendría que salir a muy bajo coste, aunque el club inglés también podría dar facilidades a cambio de una opción preferente por otro futbolista

Aunque a día de hoy ni siquiera puede inscribir a sus dos fichajes confirmados (Guridi y Juan Iglesias), el Sevilla FC trata de avanzar en una planificación que tiene su prioridad más urgente en la portería. A día de hoy, tras la salida de Nyland, Luis García Plaza solo cuenta con el canterano Alberto Flores bajo palos de cara al regreso al trabajo programado para comienzos de julio. Pero no se atisba una solución inmediata en este sentido, pues se sigue soñando con el regreso de Odysseas Vlachodimos y no se trata de una opción sencilla ni que se vaya a resolver pronto a priori.

José Ignacio Navarro dejó la puerta abierta

El nuevo director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro, dejó la puerta abierta a la continuidad del griego durante su presentación. "Es un portero que hemos disfrutado, ha hecho una gran temporada. Tiene su ficha con el Newcastle y debemos respetar su contrato. Es una posición que debemos reforzar, ya veremos qué pasa a lo largo del mercado”, señaló al respecto.

En este sentido, se da por hecho que el club inglés no cuenta con el meta nacido en Stuttgart y querrá aprovechar su revalorización en Nervión para tratar de recuperar algo de los casi 24 millones de euros que pagó hace dos veranos al Nottingham Forest. Aunque no será sencillo que algún club apueste fuerte por un portero de 32 años. Como valor orientativo, la web especializada Transfermarkt lo tasa en 3 millones de euros, cantidad a la que en realidad tampoco llegaría el Sevilla FC.

El Newcastle se mueve y Vlachodimos espera una reunión inminente

Mientras tanto, las 'Urracas' ya han cerrado el fichaje del joven cancerbero francés Ewen Jaouen, por el que pagarán 25 millones al Stade Reims, e incluso no descartan firmar a otro más experimentado, pudiendo volver a la carga por James Trafford, del Manchester City. Resulta evidente que Vlachodimos no tiene sitio. Pero formalmente, el internacional heleno aún no se ha reunido con los dirigentes del club británico para conocer de primera mano sus planes, algo que espera hacer en breve, según ABC de Sevilla.

El deseo de Vlachodimos y su esfuerzo económico

Será entonces cuando Vlachodimos, tras conocer previsiblemente que no tiene cabida en el Newcastle, tome una decisión. Pero ya ha dejado claro que le gustaría seguir en LaLiga y, a poder ser, en el Sevilla FC. Su buena experiencia en el conjunto nervionense, tanto por su rendimiento como por lo a gusto que se ha sentido en la capital hispalense junto a su familia, hacen que incluso esté dispuesto a poner de su parte económicamente y rebajar su elevado salario, que esta última campaña fue compartido por ambos conjuntos.

Solo la aparición de una oferta muy atractiva podría hacerle cambiar de opinión. Pero por ahora no está por la labor de marcharse a una liga menos competitiva, rechazando el interés de su ex equipo, el Panathinaikos, uno de los primeros en posicionarse junto al Besiktas turco.

El Newcastle ya ha preguntado por un joven valor del Sevilla FC

En cualquier caso, su vuelta al Sánchez-Pizjuán no se presume nada sencilla, pues la situación económica del Sevilla FC le impide realizar casi cualquier desembolso. Solo sería posible, por tanto, mediante un traspaso a muy bajo coste, o articulando una nueva cesión con una compra diferida. Incluso, se apunta que el Newcastle podría contentarse con una opción preferente sobre algún futbolista joven del plantel nervionense por el que ya habría preguntado.

Diego Conde, a la espera

El problema es que la pretemporada está a la vuelta de la esquina y no parece que las piezas de este puzle vayan a encajar con rapidez. Esto, además, podría hacer que se escapen otras opciones para la portería, como es el caso de Diego Conde. Al madrileño, tentado también por el Celta de Vigo, le atrae la posibilidad de recalar en Nervión, pero no saldrá del Villarreal para convertirse de nuevo en suplente de Vlachodimos.