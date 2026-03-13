Odysseas Vlachodimos no promete nada: "El plan siempre fue venir al Sevilla FC, pero no lo sé"

El internacional griego explica con énfasis lo bien que toda su familia se ha adaptado a la ciudad y a un club que también ha fichado a Vlachodimos Júnior para su cantera; pero recuerda que la pelota está en el tejado del Newcastle United, donde tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028

De todos los fichajes a coste cero que ha sido capaz de cerrar Antonio Cordón para este Sevilla FC de la 2025/2026, sin duda el mejor rendimiento de todos lo ha ofrecido Odysseas Vlachodimos, un futbolista que se encuentra cedido hasta final de curso por el Newcastle United y que no duda en expresar que en Nervión ha recuperado la confianza perdida, aunque lamentablemente no puede prometer nada ni desea vender humo.

Sin duda, le gustaría seguir a partir del próximo verano en una ciudad que ha encadilado a toda su familia y en un club en el que también milita su hijo pequeño. El portero internacional griego, que muy a su pesar no puede prometer nada, se deshace en elogios: para sus compañeros, para el entrenador Matías Almeyda, para el director deportivo Antonio Cordón y para toda la entidad.

Odysseas Vlachodimos y sus planes de futuro: adora Sevilla, pero decide el Newcastle

"Esa pregunta realmente no puedo responderla. Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí, nos encanta el club, la ciudad... Pero la cuestión es que soy jugador del Newcastle, así que no sé qué va a pasar en verano", ha respondido Vlachodimos tras ser preguntado por sus opciones de quedarse en Nervión.

En una entrevista concedida a Diario de Sevilla, el heleno ha dejado claro que no puede estar más feliz: "Cuando fiché por el Sevilla FC, el plan siempre fue venir aquí, tener minutos, jugar y ser importante para el equipo. Volver a sentirme importante. Luego tuve la oportunidad, me sentí preparado en los entrenamientos e intenté devolver esa confianza en los partidos".

El portero griego muestra gratitud hacia Almeyda, Cordón y los trabajadores del Sevilla FC

"Es un entrenador muy bueno. Jugó al fútbol, así que sabe lo que sentimos y lo que necesitamos. Hay un muy buen equilibrio entre el equipo y el entrenador. Prepara muy bien los partidos y hay un ambiente muy agradable. Este equipo es una familia", ha explicado, destacando el esfuerzo de todos por sacar al Sevilla FC de la mala situación.

"Cuando recibí la oferta del club, mantuve conversaciones con Antonio (Cordón), con José Castro y con el presidente. También hablé con el entrenador de porteros, Arturo, y con el entrenador, Almeyda. Para mí fue fácil elegir a este club. Todo el mundo sabe que el Sevilla FC es una potencia en Europa, por sus títulos y su historia, y yo quería venir aquí".

Vlachodimos analiza la competencia con Nyland, Alberto Flores y Rafa Romero

"No importa quién juegue, porque lo importante es siempre lo mejor para el equipo. Los porteros entrenamos en un grupo más pequeño y estamos juntos todos los días. Tenemos muy buena relación y nos ayudamos a mejorar en cada entrenamiento. Nos esforzamos cada día más y es divertido entrenar juntos", asegura sobre Orjan Nyland.

"Los porteros jóvenes juegan muy bien y además tienen la oportunidad de competir en la tercera categoría. Es bueno para ellos tener minutos los fines de semana y entrenar con el primer equipo. Tanto Alberto (Flores) como Rafa (Romero) lo hacen muy bien en los entrenamientos y se nota su calidad".

El Sevilla FC ficha también al hijo de Odysseas Vlachodimos

"Mi hijo pequeño también entrena aquí dos veces por semana y una vez a la semana tiene partidos. A veces estoy en el club por la mañana y por la tarde. Les encanta venir al estadio y salir al campo con nosotros. Se saben las canciones y también conocen a todos los jugadores". "Sevilla es una ciudad muy futbolera. Donde vayas, te reconocen. Sentimos mucho su cariño".

"Es agradable que la gente, especialmente los niños, quieran hacerse fotos contigo. Siento mucho cariño por parte del club y de los aficionados. Es una sensación muy agradable. Intento dar lo mejor de mí, mantener la portería a cero y parar todos los tiros que pueda por los aficionados, por el club y por las personas que me trajeron aquí. Ése es mi objetivo"