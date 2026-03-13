Carlos Alcaraz escala la roca de Norrie y sigue su reconquista en Indian Wells

Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Cameron Norrie en dos sets, lo que le sirve para volver a las semifinales de Indian Wells, donde el año pasado fue eliminado y ahora espera a Daniil Medvedev

Es una roca. Así definía Samu López, entrenador de Carlos Alcaraz, a Cameron Norrie cuando tenía que dirigirse a su pupilo en los cuartos de final de Indian Wells, un partido que se ha complicado, pero en el que el número 1 del mundo ha sabido tirar de galones para terminar venciendo y logrando el pase a la semifinal del primer Masters 1000 del año, en el que está tratando de recuperar la corona que cedió el año pasado tras conquistarla en 2023 y 2024. Por 6-3 y 6-4 en poco más de hora y media, el murciano ha dominado un partido mucho más duro de lo que el marcador indica.

A diferencia de en los octavos ante Casper Ruud a Carlitos le ha costado más imponer su ritmo ante Norrie. No al saque, donde cerraba sus turnos con mucha dominancia, pero sí al resto, cuando pese a poner en aprietos al británico, este siempre encontraba la forma de sacarlos adelante. Hasta que ha llegado el sexto juego cuando, ahí sí, el break ha sido inevitable. Solo que la precipitación de Alcaraz, que apenas había perdido puntos al saque, le ha jugado una mala pasada, impidiéndole confirmar la rotura. Aunque ha sido un punto de inflexión, ya que desde ese momento ha puesto la directo, terminando por cerrar el parcial en apenas media hora.

La segunda manga ha sido otra historia, ya que el que ha entrado mejor ha sido Norrie, logrando un quiebre inicial que obligaba a Carlos a reaccionar. Y ahora sí que no estaba a su nivel habitual, con errores, intentos de acortar demasiado los puntos y mucha inestabilidad. Hasta que ha vuelto en sí, ayudado por un Samu López muy incisivo con sus comentarios, tratando de despertar al "Puma". Esto le ha permitido al de El Palmar no solo recortar la ventaja si no también ponerse por delante y terminar cerrando el partido con su saque, logrando su 16ª victoria consecutiva este 2026.

No habrá revancha en semifinales

El azar del sorteo hizo que pudiera ser posible una revancha del año pasado entre Carlitos y su verdugo y posterior campeón, Jack Draper, pero para que eso se llevara a cabo el británico tenía que pasar el duro escollo de Daniil Medvedev. Tras una larga ausencia por lesión, el ruso ha sido un rival excesivamente complicado para un Draper que ha acusado la 'paliza' que se dio para ganar a Novak Djokovic apenas 24 horas antes y en un duelo muy tenso, que ha terminado con una fuerte discusión entre ambos, el moscovita ha logrado el pase por 6-1 y 7-5 y ahora se enfrentará a Alcaraz por un puesto en la final.