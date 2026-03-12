Sabalenka le enseña la realidad a la joya Mboko en Indian Wells

Aryna Sabalenka está de nuevo en la senda de la victoria, tal y como está mostrando en Indian Wells, donde ya está en semifinales tras pasar por encima de Victoria Mboko, una de las grandes joyas de la WTA

Tras perder de forma muy dolorosa en la gran final del Open de Australia ante Elena Rybakina, Aryna Sabalenka se tomó un descanso competitivo en el que ha estado sin aparecer por la pista durante casi dos meses, pero eso ya es historia. La número 1 del mundo está de vuelta esta semana en Indian Wells, donde lejos de acusar la falta de rodaje, ha vuelto a lo grande. Ya había dejado buenas sensaciones en las rondas previas, pero en los cuartos de final ha ido un paso más allá, ganando en dos sets a una de las grandes promesas del circuito, Victoria Mboko.

La canadiense es una joya en auge, recién llegada al top 10, pero con un talento infinito, siendo una de esas jugadoras de las que se puede decir que el cielo es el límite. Y en el valle de Coachella lo estaba mostrando. Al punto de que antes de los cuartos de final había dejado en el camino a la 23ª favorita, Anna Kalinskaya y, sobre todo, a la 6ª cabeza de serie, Amanda Anisimova. Todo esto para plantarse en los cuartos con un objetivo, sorprender a la mejor del mundo, algo que ha sido demasiado reto para ella.

El martillo de Minsk

Sabalenka y Mboko ya se vieron las caras en los octavos de final del Open de Australia, por lo que se conocían bien, pero este partido se ha parecido poco al de Melbourne. Mboko ha salido con mucho más empaque, presionando el resto y, sobre todo, usando su potencia física en los turnos de saque. La cañonera norteamericana es de las pocas que puede jugar de tú a tú a Sabalenka y en el primer parcial lo ha demostrado, siendo agresiva y manteniendo la igualdad hasta el final. Sin embargo, en el desempate la historia ha sido otra. La bielorrusa ha sido un huracán que ha dejado a 0 a su rival.

El segundo parcial ha mantenido el mismo guión, hasta que una rotura de Sabalenka en el tramo final le ha dado la ventaja para terminar cerrando el partido con un 6-4. Una victoria de mucho peso que sirve para equilibrar la jerarquía del tenis femenino, además de dejar claro que la número 1 del mundo es la gran favorita para levantar la corona este sábado. Ahora se medirá a la ganadora del duelo entre la checa Linda Noskova y la australiana Talia Gibson.