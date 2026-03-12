Carlos Alcaraz admite el problema que tiene con Norrie: ''Siempre es complicado jugar contra él''

El murciano sabe que Norrie es un hueso duro de roer, como ya le demostró en en el Master 1000 de París donde el británico le remontó

Lo de Carlos Alcaraz este año está siendo de película: ni un partido perdido en lo que llevamos de año, el Open de Australia y el Open de Doha en el bolsillo. Aunque la situación puede que se le ponga patas arriba debido al enfrentamiento que tiene esta madrugada contra Cameron Norrie, su verdugo en el Masters 1000 de París. El murciano respondió en la rueda de prensa tras el partido contra Ruud sobre porque es tan complicado vencer al británico, que llega una vez más con ganas de comerse el mundo.

Cameron Norris, el talón de Aquiles de Alcaraz

Carlos Alcaraz, justo después de llevarse el partido contra Ruud por un 6-1, 7-6(2), habló sobre varios temas entre los que se encontraba su próximo rival. Se enfrentará nada más y nada menos que Cameron Norris, un tenista que le ha ganado hasta en tres ocasiones. Cuando le preguntan sobre qué es lo que hace Norrie para complicarle la vida, el murciano no quiere decir ni media: ''Me encantaría poder responderte a esa pregunta, sinceramente, pero seguramente Cam esté viendo esto''.

''Va a ser un partido muy difícil ante Cam, he tenido grandes batallas frente a él. La última la perdí, de hecho, así que quiero tomarme la revancha, sin lugar a dudas. Veremos qué tal salen las cosas, tengo muchas ganas de salir a pista mañana'', admitía Carlitos.

Un encuentro complejo

''Diría que siempre es complicado jugar frente a tenistas zurdos: la manera en la que él puede variar la altura de la pelota es fantástica. Tiene un revés muy plano y una derecha con muchísimo spin, lo que hace que puedas confundirte a la hora de cómo percibes que la pelota viene a ti. Es un gladiador, además, un luchador tremendo, que lucha por cada bola, cada juego, cada set. Es difícil enfrentar a alguien que jamás se rinde en un solo punto, en una sola bola'', consideraba Alcaraz sobre su próximo rival.

A pesar de que con Carlitos todo parece que va sobre ruedas y que podría ganar con los ojos cerrados, Ruud le dio más de un dolor de cabeza al de El Palmar. Aunque el primer set fue prácticamente un paseo, el segundo le costó un pelín más, pero lo tiene claro: ''En primer lugar, estoy muy satisfecho con cómo he jugado hoy. Creo que he mostrado un altísimo nivel de tenis en ambos sets. Estoy contento porque sé que he cumplido con los objetivos que me marqué al inicio del partido, así que espero jugar a este nivel o incluso más en la próxima ronda''.