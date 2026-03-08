Alcaraz - Dimitrov en directo: partido debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 Indian Wells hoy en vivo online

Sigue en directo el primer encuentro de Carlos Alcaraz en el primer Master 1000 del año

Carlitos se enfrentará a Grigor Dimitrov, número 42 del ránking. Recordamos que el murciano llega invicto tras ganar todos los partidos tanto en el Open de Australia como en Doha, así que las sensaciones son muy positivas.

¡¡Muy buenas noches a todos!! Ya queda menos para que Carlos Alcaraz comience. En principio, el partido está estimado que de comienzo sobre las 23:40, por lo que queda poco más de una hora.

El que no tuvo tanta suerte fue Bautista Agut, que hace poco menos de media hora ha sido derrotado por el británico Jack Draper, actual defensor del título, por 3-6, 6-3, 6-2.

En California ahora mismo son poco más de las 14:00 y hace 24 grados, un tiempo espectacular ya que la humedad es baja y las precipitaciones imposibles. Una temperatura que puede jugar a favor de Alcaraz que está acostumbrado competir y entrenar a esta temperatura.

Actualmente en la pista 1 está en juego el encuentro entre Novak Djokovic y Kamil Majchrzak, donde ha comenzado el partido hace unos minutos. En esta pista jugará también Carlitos.

Sin embargo, el búlgaro no es un rival cualquiera. Ya sabe lo que es tumbar a Alcaraz recientemente: le ganó en los cuartos de Miami 2024 y en Shanghái un año antes. Alcaraz, por su parte, cimentó su dominio en los tres primeros duelos (París, Madrid y Queen's).

Ojo al dato, porque este es el séptimo enfrentamiento entre ambos. El historial, de momento, sonríe a Alcaraz con un 4-2 a su favor. La última vez que se vieron las caras fue precisamente aquí, en la pasada edición de Indian Wells, con victoria para el español en octavos.

La cruz de la jornada ha sido para Jessica Bouzas. La gallega no pudo dar la sorpresa ante Linda Noskova (nº 14 del mundo) y cayó por un 6-3.

¡No solo de Carlitos vive el tenis español esta noche! El foco se desplaza ahora hacia Cristina Bucsa , que saltará a pista sobre las 00:30 para jugarse el pase a la tercera ronda ante la belga Elise Mertens (cabeza de serie número 22)

Se retrasa el esperado debut de Carlos Alcaraz en el BNP Paribas Open . El murciano tendrá que esperar en el vestuario más de lo previsto porque la batalla en la Pista 1 entre Novak Djokovic y Kamil Majchrzak se está alargando. Hasta que el serbio y el polaco no pongan el punto final a su duelo, Carlitos no podrá saltar a escena para iniciar su andadura en el desierto californiano.

Djokovic gana el segundo set por 6-1, lo que significa que ahora será cuando se decide todo. Es significa que queda menos para que comience el partido de Carlitos

Este sábado 7 de marzo, el Masters 1000 de Indian Wells ve regresar a uno de sus protagonistas estrella: Carlos Alcaraz. El murciano llega a California con un objetivo entre ceja y ceja que no es otro que alzar su tercer trofeo en este escenario, tras haber tocado el cielo en las ediciones de 2023 y 2024. Para Carlitos, el torneo en el desierto no es uno más, si no el lugar donde tiene la oportunidad de seguir su impecable racha.

Alcaraz aterriza en el que probablemente sea uno de sus mejores momentos profesionales. Su arranque de 2026 está siendo impresionante, manteniéndose invicto con un balance de 12 victorias y 0 derrotas, una racha que le ha permitido sumar ya dos títulos de prestigio a sus vitrinas en apenas dos meses: el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Con este estado de confianza plena, tanto física como mental, el español se posiciona como el indiscutible rival a batir por el resto del cuadro.

Grigor Dimitrov, el primer escollo de Alcaraz

En el otro lado de la red estará un veterano del circuito, el búlgaro Grigor Dimitrov. El actual número 42 del mundo no llega con la misma frescura que el murciano, tras haber sudado la gota gorda en su partido ante Terence Armane a quién derrotó en tres sets por 6-4, 5-7 y 6-4.

Aunque la experiencia de Dimitrov siempre es un grado, los número favorecen claramente al de El Palmar. Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos, una realidad que domina Alcaraz con un balance de 4-2. Además, el precedente más reciente invita al optimismo para el murciano, ya que Carlitos ganó al búlgaro con un doble 6-1 en el último partido que jugaron precisamente en este mismo escenario, el Indian Wells.