Bautista y Bucsa mantienen el honor español en Indian Wells

El tenis español ha vivido una buena segunda jornada en Indian Wells, con grandes victorias de Roberto Bautista y Cristina Bucsa, más allá de la derrota de Dani Mérida en su estreno en un cuadro de Masters 1000

El tenis español está poco a poco creciendo y es mucho más que Carlos Alcaraz. Por ejemplo en Indian Wells, que un días antes del debut del murciano ha tenido mucho protagonismo de la armada, con dos victorias de peso de la número 1 nacional, Cristina Bucsa, además de un veterano de guerra como Roberto Bautista, que sigue peleando a sus casi 38 años. Ellos han sido la nota positiva, mientras que los dos jóvenes que entraban en juego, Rafa Jódar y Dani Mérida, han sufrido duras derrotas ante rivales con más experiencia y ranking.

Bautista, 93 del ranking ATP, se deshizo del húngaro Fabian Marozsan, número 43, en un partido muy trabajado que se decidió en tres por 6-4, 6-7 y 6-4 en 2 horas y 20 minutos de partido. El veterano castellonense se medirá en segunda ronda a Jack Draper, vigente campeón del torneo. Aunque eso sí, el actual campeón está poco a poco volviendo a la pista tras una importante lesión que le ha tenido meses apartado de ella, lo que hará que Bautista tenga alguna opción más contra el joven británico, que en circunstancias normales sería mucho más favorito.

En el caso de Bucsa, nueva número 1 del tenis español y 31 del ranking WTA, derrotó a la checa Darja Vidmanova, 122 mundial, por 6-4 y 6-0 en 1 hora y 15 minutos y ahora jugará la segunda ronda contra Elise Mertens. La española, de origen moldavo, llega al desierto californiano tras la histórica conquista del doblete en el WTA 500 de Mérida, sus dos primeros títulos tanto a nivel individual como dobles. La cántabra está a un nivel altísimo y con este triunfo lo ha demostrado, aunque ahora tendrá una verdadera prueba de fuego ante la belga, que roza el top 20.

Dani Mérida, el premio es estar en el cuadro

Al que le fueron peor las cosas es a uno de los jóvenes que poco a poco empiezan a despuntar en el tenis patrio, el madrileño Dani Mérida, eliminado a manos del estadounidense Alex Michelsen, número 44 del mundo y que aún así tuvo que trabajar mucho para cerrar el partido en dos sets, por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 9 minutos. No obstante, para Mérida, el 139 del ranking mundial, el premio era estar por primera vez en el cuadro principal de un Masters 1000 al que llegó tras superar dos rondas clasificatorias.