Novak Djokovic abre el melón de la vuelta de Serena Williams: "Creo que va a regresar"

Serena Williams es la gran referencia de la WTA en el siglo XXI y tras unos años retirada se habla de que se podría estar planteando un regreso, algo que Novak Djokovic ha vuelto a poner sobre la mesa en Indian Wells

El tenis femenino se quedó huérfano cuando se retiró Serena Williams, la gran referente del siglo XXI y una de las mayores leyendas del deporte de la raqueta. Pese a que han emergido figuras como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o anteriormente Ashleigh Barty, nadie ha llegado a la primacía de la menor de las Williams. Tras unos años en el retiro, últimamente se ha hablado de que podría volver a competir, al estilo de lo que hecho su hermana Venus, que de vez en cuando se deja ver por las pistas a los 45 años. Y ahora, en el marco de Indian Wells, la vuelta de la campeona de 23 Grand Slams vuelve a estar sobre la mesa, más aún tras las últimas palabras de Novak Djokovic.

El serbio volvió a comentar las opciones de un posible regreso al tenis de Serena, que se sometió con éxito a los protocolos antidopaje necesarios para competir en el circuito WTA, casi cuatro años después de dejar el tenis: "Creo que va a regresar. No sé. No he hablado con ella, pero supongo que la sensación es que va a regresar. Dónde y cómo, individual, dobles, no sabemos". De hecho, cree que está haciendo lo correcto llevándolo en el más absoluto secretismo, pues él, si estuviera en su posición, lo escondería. Aunque lo que no se guarda es su emoción en el caso de que llegue a suceder: "Todos estamos ilusionados, y sin duda es algo muy esperado. Así que veremos".

Djokovic también mencionó Wimbledon como su apuesta por el posible regreso de Serena, que no compite desde el US Open de 2022. Y es que la ex jugadora, de 44 años, nunca ha dicho explícitamente que se retiraría, sino que describió su despedida como una "evolución": "Elegiría ese torneo para su regreso, pero no sé. Creo que podría jugar quizás dobles con Venus. Sería bonito de ver desde mi punto de vista y el de los aficionados. Es una de las deportistas más grandes de siempre, sería genial tenerla de vuelta".

Venus Williams prende la mecha

Mientras a Serena se le puede ver jugando al tenis en sus redes sociales, su hermana Venus tampoco es ajena a un posible regreso, confesando que le encantaría volver a jugar con ella, pues al final no deja de ser su mayor fan y le costó aceptar su retirada. Aunque a la vez tampoco cuál es va a ser su decisión: "No sé qué va a hacer. No hago esas preguntas. Siempre jugamos al tenis, porque es lo que somos, siempre estamos golpeando la pelota. Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que os lo hará saber".