El drama de Paula Badosa vive un nuevo capítulo en Indian Wells

Paula Badosa está pasando por un calvario debido a las lesiones, sin embargo, tras un parón volvía esta semana en Indian Wells, donde ha estado lejísimos de su mejor nivel, hasta caer de forma muy dolorosa en primera ronda

El mejor día de la carrera de Paula Badosa llegó en 2021 en Indian Wells, cuando siendo aún una joven prometedora se llevó la que es, por ahora, la gran corona de su vida profesional. Sin embargo, han pasado cinco años de ese momento y ahora mismo la realidad de la de Begur es totalmente diferente. En el deporte en general y en el tenis en particular es vital tener salud, algo que en el caso de Badosa ha sido imposible, pues en los últimos tres años las lesiones han sido una constante, generando tantos problemas que es complicado no decir que su carrera está en entredicho. Aunque lo sigue intentando, por ejemplo, en esta edición en el Valle de Coachella, donde se ha ido por la puerta de atrás a las primeras de cambio.

Tras un periodo de baja que le ha hecho perderse gran parte de la gira por Oriente Medio y México, así como caer drásticamente en el ranking, tanto que ya está fuera del top 100 mundial, Badosa forzó para volver en Indian Wells, una pista que a su tenis le viene como anillo al dedo. Pero con solo eso no basta y en su debut se ha notado que no está para competir al máximo nivel. Se medía ante la kazaja Yulia Putintseva, 76 del ranking WTA, una rival a la que en sus buenos momentos debería pasar por encima sin muchos problemas, pero no ahora.

En un partido dramático Badosa ha caído en dos sets, por 6-4 y 6-2. Un duelo donde se ha notado el bajón físico y en el que el saque, otrora una de sus grandes ayudas, fue un problema serio. Tanto que cometió hasta diez dobles faltas durante el partido, para decir adiós al torneo tras apenas 84 minutos.

Los siguientes pasos de Badosa

Tras una caída de este calibre a la que fuera número 1 del tenis español le queda recuperarse bien, tanto de la cadera -el problema actual- como de la espalda -el crónico- y poco a poco retomar el ritmo competitivo. Apenas tiene 28 años, por lo que si consigue reencontrarse a nivel físico, aún le espera mucho tenis y el nivel existe, pues hace 12 meses era una de las 10 mejores de la WTA. En el horizonte está Miami, mientras que muy pronto arrancará la gira de tierra batida, en la que puede dejarse ver si la suerte le acompaña, para volver a subir puestos en la clasificación mundial.