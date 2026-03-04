Dani Mérida y Martín Landaluce, la cara y la cruz del tenis español en la previa de Indian Wells

El tenis español es mucho más que Carlos Alcaraz y este 2026 está quedando patente con el despegue de Rafa Jódar, pero desde abajo vienen n ombres que tienen mucho que decir y en Indian Wells se han hecho notar

Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Jaume Munar y compañía han sido el grueso de la alta representación del tenis español en el pasado reciente, cogiendo un hueco que también han ocupado los Roberto Bautista, Pablo Carreño y compañía, sin embargo, siempre se ha recalcado que falta la altísima presencia entre los tops que había en la primera década del siglo y parte de la segunda. Pero eso está cambiando y poco a poco, cada vez son más los jóvenes que comienzan a despuntar, comenzando por Rafa Jódar, ahora mismo una de las grandes promesas a nivel mundial, pero no es el único, como ha quedado patente en Indian Wells esta semana en su fase previa.

Jódar recibió una invitación de la organización gracias a su despliegue en el Open de Australia y a su buena racha en estas semanas, por lo que estará en el cuadro final. Sin embargo, hay quien tenía que ganarse un hueco en él a través de la fase previa, donde ha emergido un nombre que lleva mucho tiempo asomando por niveles más bajos y ahora tiene el premio de un Masters 1000, Dani Mérida.

Cara y cruz

Mérida, de 21 años, 139 ATP y un habitual de las rondas finales en los torneos del circuito challenger que se disputan en España, superó por 6-3, 4-6 y 6-3 al australiano Dane Sweeny, que ocupa 131 del ranking. El tenista madrileño solventó una situación complicada, ya que se le escapó su oportunidad de cerrar el partido en el segundo set, en el que que mandaba con un claro 4-1. Pero fue capaz de sobreponerse el golpe moral y resolvió en el tercero con mucha solvencia, como había mostrado todo el duelo.

Esta es la cara positiva, pues la negativa la protagonizó Martín Landaluce, otro de los jóvenes talento del tenis masculino nacional a sus 20 años y siendo el 155 de la ATP, pero que no pudo culminar con un triunfo un partido en el que fue de menos a más y no estará en el cuadro final en el valle de Coachella. Tras ceder el primer set ante el japonés Sho Shimabukuro, recuperó en el segundo un break de desventaja para ganar la manga pero cedió en la tercera, para un resultado final de 6-2, 6-7, 7-5. Un gran golpe, pues ya había hecho lo difícil cuando superó la primera ronda de la previa arrasando por un 6-0 y 6-2 al belga Blockx, 97 ATP.