Rafa Jódar llama la atención de las altas esferas: invitado a Indian Wells

Tras su gran inicio de año Rafa Jódar no ha pasado inadvertido para los torneos importantes, tanto que ya lo ven como una de las grandes promesas del tenis mundial, un beneficio que le ha llevado a ser invitado a Indian Wells

El tenis español ha encontrado este inicio de 2026 a una nueva joya en la figura de Rafa Jódar quien, si bien ya llevaba años apuntando manera desde que ganó el US Open Junior hace casi dos años, ha emergido esta campaña como lo que es, una promesa capaz de pelear de tú a tú en los grandes torneos. Ya el año pasado, en el que aún era universitario, pues eligió el camino de la NCAA, dejó buenas sensaciones, pero en este su salto al profesionalismo está siendo más rápido de lo esperado. En el Open de Australia se dio a conocer y según va avanzando el curso y jugando torneos, confirma que ya es una realidad.

En Delray Beach peleó contra todo un top 10 como Taylor Fritz y en Acapulco superó la primera ronda arrasando a Cameron Norrie, pero encontró su final en un complicado duelo en el que le pudieron los expectativas ante Térence Atmane. Ambos casos son una buena muestra de su nivel y a los dos torneos accedió gracias a una invitación de la organización. Pero ahora, por el mismo método, se ha ganado una oportunidad aún mayor, jugar Indian Wells.

El madrileño estará en el primer Masters 1000 del año del 4 al 15 de marzo en el desierto de Coachella y tratará de sumar una victoria que le permita ascender desde el puesto 103 del ranking mundial que ocupa actualmente hasta dar el salto definitivo y establecerse entre los 100 mejores del mundo, el que era su objetivo a medio plazo, que le ha llevado poco más de dos meses. En total, desde el 1 de enero ha subido 65 puestos y sigue buscando un paso más con una meta, entrar directamente a Roland Garros dentro de unos meses.

El gran damnificado es Wawrinka

Indian Wells no deja de ser uno de los grande torneos del año, el llamado por muchos 5º Grand Slam, lo que hace que una invitación al evento sea un gran premio, como para Jódar, pero también para las leyendas que viven sus últimos años en la élite. Este es el caso de Stan Wawrinka, en su temporada final y jugando un gran tenis, pero sin ranking para los principales torneos, por lo que depende de invitaciones, algo que no han tenido a bien darle en el evento californiano. En cambio, si se la han dado a otra estrella del pasado como Gael Monfils. También a varias jóvenes promesas locales como Martin Damm Jr, Michael Zheng y Zachary Svajda.