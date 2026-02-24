Rafa Jódar logra la mayor victoria de su vida ante un ex top 10

Rafa Jódar, la gran promesa del tenis español, ha dado un paso hacia delante esta semana en Acapulco y ya está a punto de entrar en el top 100 mundial después de ganar a todo un ex top ten como Cameron Norrie

El tenis español está de fiesta en este inicio de 2026 y no, no solo por Carlos Alcaraz, quien es cada vez más líder de la ATP y después de ganar el Open de Australia está consagrando su posición de leyendas con apenas 22 años. Si no que el nuevo gran motivo de alegría es la irrupción de uno de los jóvenes que están llamados a pelear con los grandes a corto plazo, Rafa Jódar. A sus 19 años el madrileño sigue avanzando en su carrera y después de sumar algunas buenas victorias y hacerse un nombre en el circuito, en el ATP 500 de Acapulco ha ido un paso más allá.

Jódar, que está en el cuadro gracias a una invitación de la organización que se ha ganado a pulso con sus buenos partidos en Australia y Delray Beach, debutaba ante un rival bastante superior sobre el papel, el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie y todo un ex miembro del top 10, que aún venido a menos sigue siendo muy peligroso. Lejos de venirse abajo por el rival, el español ha ido de cara a por el partido y al final ha tenido premio, ganando en dos sets y de forma clara por 6-3 y 6-2.

Un torbellino inesperado

Las pistas rápidas como las de Acapulco se adaptan a la perfección al juego de Jódar, que ha ido creciendo a pasos agigantadas y con su saque y su potente revés es capaz de hacer mucho daño a cualquier rival. Algo que ha desmotando a Norrie desde el primer momento, manteniendo fuera del partido a un Norrie superado que no se esperaba semejante nivel en una primera ronda que sobre el papel debería haber superado fácil. Los errores del británico además han ayudado a Jódar, que ha podido marcar el ritmo y con una rotura en el primer parcial y dos en el segundo, logra avanzar a la siguiente ronda, los octavos de final, donde espera al ganador del duelo entre Terence Atmane y Grigor Dimitrov.

Más allá de este triunfo, hay un premio doble para Jódar, pues con él consigue seguir sumando puntos ATP y da un salto de, como poco, 13 posiciones en el ranking para colocarse, de forma provisional, en el 101. El madrileño señaló como objetivo de este tramo de la temporada acceder a un puesto entre los 100 mejores y ahora mismo está muy cerca de conseguirlo antes incluso de lo previsto.