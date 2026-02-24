Davidovich toma el pulso en Acapulco

Alejandro Davidovich ha vuelto a la competición en el ATP 500 de Acapulco, donde es uno de los grandes favoritos y por lo pronto ha comenzado con una gran victoria en primera ronda

Alejandro Davidovich es uno de los mejores jugadores del mundo, el 14º siendo exactos, pero la realidad es que jamás ha ganado un torneo ATP, y esta semana tiene una muy buena oportunidad en el ATP 500 de Acapulco, donde es el 4º cabeza de serie. Aunque el nivel de los rivales es muy alto y el malagueño no ha tenido el mejor inicio de año, llega al evento mexicano con cierta confianza y ganas de aprovechar la oportunidad y abrir su palmarés. Aunque para eso aún queda mucho, las cosas han empezado bien, superando la primera ronda sin pasar por excesivos apuros.

Foki venció en dos sets, por 7-5 y 6-3 al alemán Daniel Altmaier y ya está en los octavos de final del torneo. Tras lo que él mismo consideró un partido "raro", en el que se notó el viento y la tensión del ambiente, se pudo sobreponer para, con la "mentalidad correcta" sacar adelante el duelo. Este torneo es clave para él, pues el año pasado llegó a la final y defiende muchos puntos que le pueden hacer caer en el ranking si pierde. Por lo pronto arrancó firme ante el número 53 del mundo, aunque de primeras sufrió un poco más.

El ranking manda

Altmaier inició fuerte y muy pronto rompió el saque del español a base de pura agresividad, aprovechando los errores desde el fondo que cometía Alejandro, aunque, el malagueño se repuso y quebró en el tercer juego para empatar 2-2 con su servicio. En el undécimo juego el español rompió la igualada con su segundo quiebre y cerró el set 7-5 aprovechando su servicio. Davidovich sostuvo el ritmo en la segunda manga, rompió en el primer juego y con su saque se puso 2-0, y aunque Altmaier se mantuvo en el partido con su servicio, en el noveno juego flaqueó y Foki lo aprovechó para otro quiebre con el que se impuso 6-3 para cerrar el partido y su pase a los octavos de final.

Ahora va a subir y mucho el nivel, pues en la siguiente ronda espera al ganador del duelo entre Sebastian Korda y Mattia Bellucci. El estadounidense es el favorito, pues viene en un estado de forma muy bueno, tanto que esta semana ha ganado el ATP 250 de Delray Beach. Aunque eso sí, la carga de partidos puede ser un punto a favor y, en caso de superar al italiano, una pequeña ventaja para Davidovich.