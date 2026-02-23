Korda sorprende en Delray Beach y Etcheverry pone la bandera argentina en Río

Tras un calvario de lesiones Sebastian Korda ha dado la sorpresa para ganar en Delray Beach, superando en la gran final a Tommy Paul; mientras Tommy Etcheverry ha silenciado al público de Río de Janeiro, llevando Argentina a lo más alto

El tenis ha tenido en esta semana uno de esos periodos en los que se bifurca a lo largo y ancho del mundo, pues mientras Carlos Alcaraz consiguió el sábado una gran victoria en Doha, en el evento más importante de estos días, el domingo la acción pasó a América, donde en Delray Beach (Estados Unidos) y Río de Janeiro (Brasil) se celebraron dos finales de altos vuelos en las que hubo sorpresas. Mientras Sebastian Korda fue profeta en su tierra ganando a Tommy Paul en un sorprendente desenlace en Delray Beach, el argentino Tommy Etcheverry puso la bandera albiceleste en lo más alto en la ciudad carioca.

Tras las lesiones, la gloria para Korda

Sebastian Korda, que ha vivido en los últimos años un drama por las lesiones, se impuso Paul con claridad por 6-4 y 6-3 para levantar este torneo ATP 250, el tercer torfeo de su carrera profesional. El número 50 del mundo resolvió en apenas 1 hora y 22 minutos su duelo con Paul, situado en el puesto 24 del ránking, rematando un torneo casi perfecto en el que cedió un solo set, contra uno de los grandes favoritos, Casper Ruud.

Además de Paul y Ruud, en su camino hacia el título Korda también se deshizo del italiano Flavio Cobolli y del estadounidense Alex Michelsen, todos con mejor ránking ATP. Y ahora, a sus 25 años, suma en Delray Beach el que es el tercer título de su carrera profesional después del 500 de Washington en 2024 y el 250 de Parma en 2021.

Argentina manda en Río

Tommy Etcheverry ha estrenado su palmarés ATP con una victoria épica en la final del Abierto de Río de Janeiro ante Alejandro Tabilo, que se deshizo física y mentalmente para perder por 6-3, 6-7 y 4-6 en tres horas, en lo que fue una lección de pundonor y resiliencia pocas horas después de jugar unas semifinales agotadoras, que pasaron a la historia como el partido más largo del único torneo ATP 500 de Sudamérica. Y es que por complicaciones meteorológicas ambos tuvieron que jugar las semifinales el mismo domingo y el argentino necesitó 3 horas y 57 minutos para ganar al checo Vít Kopřiva por 4-6, 7-6 y 7-6, lo que luego no fue un lastre ante el chileno, que en cambio, acusó más el partido que ganó, por un doble 6-3, al peruano Ignacio Buse, la gran revelación de esta edición.