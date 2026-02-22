Carlos Alcaraz tiene hambre de más: "Veo mis debilidades y trabajo cada día para mejorarlas"

Tras ganar otro torneo y sumar su 12ª victoria de 2026, Carlos Alcaraz no se detiene y ya mira más allá, pues aunque con los resultados cueste decirlo, no es perfecto y quiere seguir sumando armas a su arsenal

El tenis actual tiene un monarca en plena dominancia con Carlos Alcaraz, quien en este 2026 suma sus partidos por victorias, hasta las 12 que han hecho que ahora el Open de Australia y el ATP 500 de Doha adornen sus vitrinas. La última fue en la gran final del torneo catarí, donde pasó por encima de Arthur Fils con una superioridad pasmosa, tanta que en apenas 50 minutos ya estaba alzando el trofeo. El murciano parece ahora mismo en otra dimensión, sin embargo, él mismo es su gran juez, pues claro que necesita seguir mejorando y a sus 22 años aún tiene muchos aspectos por pulir.

Después de ganar su 12º duelo del año y seguir sumando coronas, el de El Palmar no se queda estancado y prefiere mirar hacia delante como lo que es, un joven talentoso al que aún le quedan cosas por añadir a un juego que parece casi perfecto: “Siempre hay margen de mejora. Siempre. Veo mis debilidades y trabajo cada día, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para mejorarlas. En este torneo me puse varios objetivos y los cumplí a la perfección. Estoy muy orgulloso, pero ahora toca seguir avanzando, seguir mejorando. El 12-0 está ahí, pero solo pienso en continuar”.

Un objetivo cumplido en Doha

Sobre la semana en Doha, en la que quizá no ha sido tan excepcional como en Melbourne, más allá del arrasador final, Carlitos ha dejado claro es que la sensación de ganar así es "genial", pues ha sido "una semana excelente, dentro y fuera de la pista" y lo mejor es que ha podido cumplir lo que se había propuesto: "Verme cumplir todos los objetivos que me había marcado me hace sentir muy orgulloso, tanto de mí como de mi equipo. Levantar el trofeo aquí es una sensación increíble".

Eso sí, tras pasarlo regular en cuartos y semifinales ante Karen Khachanov y Andrey Rublev, la final fue mucho más plácida ante Fils, al que no dio opción alguna. Sin embargo, en este caso si que se notó la falta de rodaje del galo, que lleva poco tiempo compitiendo tras casi un año parado por una grave lesión de espalda, pero el propio Carlos es consciente de que más pronto que tarde volverá a ser un actor principal en los grandes torneos: "Arthur lleva solo cuatro meses compitiendo de nuevo; aun así, ha hecho una gran semana, venciendo a jugadores importantes y llegando a la final. Estoy seguro de que alcanzará un nivel que le permita estar arriba”.