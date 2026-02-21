Arthur Fils renace de la mano de Ivanisevic para desafiar a Alcaraz

Arthur Fils pasaba hace poco menos de un año por el mejor momento de su carrera, sin embargo, en Roland Garros sufrió una fractura por estrés en la espalda que le alejó mucho tiempo del tenis, hasta que ha vuelto al máximo nivel y con un nuevo técnico, Goran Ivanisevic

El ATP 500 de Doha tenía una final preescrita una vez que se conoció que en el cuadro estaban Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, una suerte para la organización, puesto que los dos mejores del planeta aún no se han encontrado en pista este 2026, sin embargo, tampoco va a ser en Catar, pues pese a que el español ha cumplido, el italiano cedió en cuartos de final ante Jakub Mensik. El checo parecía el posible rival de Carlitos en la final, sin embargo, en la semifinal se encontró con un rival durísimo, otro talento joven como Arthur Fils, que apenas acaba de volver de una lesión y no le dio opción alguna.

Fils, de apenas 21 años, pasó por una agonía debido a una fractura en la espada, pero unas semanas después de su retorno en Montpellier ha crecido mucho y en Doha batió al checo en un partido muy errático del de Prostejov, que lo pagó cediendo por 6-4 y 7-6, mucho más irregular que en el duelo ante el de San Cándido.

Ahora Fils buscará la sorpresa contra Alcaraz, frente al que ha jugado en dos ocasiones, ambas el año pasado y en tierra batida. La primera de ellas en Montecarlo, donde puso contra las cuerdas al español pese a caer en tres sets, 4-6, 7-5 y 6-3. Y la siguiente, en el Conde Godó, donde la victoria de Carlos fue más clara, 6-2 y 6-4. No obstante, ahora la historia será muy distinta, pues la pista catarí es muy rápida y le puede beneficiar, más allá de la existente duda física.

Un maestro en el banquillo

En Doha Fils está comenzando una nueva aventura junto a uno de los entrenadores con más nombre de todo el tenis mundial, Goran Ivanisevic. El croata fue durante muchos años el preparador de Novak Djokovic, sin embargo, cuando el serbio buscó un nuevo rumbo en su tenis se quedó libre. Ahora, tras varias experiencias infructuosas junto a Elena Rybakina o Stefanos Tsitsipas, ha comenzado con muy buen pie su camino junto a Fils, que está muy contento con su nuevo técnico: “Es un campeón excepcional, ganador de un Grand Slam, y entrenó a muchos, muchos campeones. Me está ayudando durante la temporada. Vamos a intentarlo, pero creo que es bueno para mí. Quizás sea lo mejor para mí contar con su experiencia como entrenador y como jugador. Estoy muy, muy contento de que se haya unido a nosotros en este largo camino”.