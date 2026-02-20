La versión terrenal de Carlos Alcaraz vale una final en Doha

Sin hacer su mejor partido, concediendo muchos 'breaks' y con más errores de la cuenta, pero Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP 500 de Doha tras batir a Andrey Rublev en dos sets y sumar su undécima victoria en 2026

Carlos Alcaraz es el mejor jugador del mundo con amplia diferencia respecto al segundo, tanta que incluso en los días no tan buenos es capaz de sacar adelante partidos ante oponentes de primer nivel que pese a jugar muy bien, terminan sucumbiendo ante él. Esto se ha podido apreciar perfectamente este viernes en la semifinal del ATP 500 de Doha, donde Andrey Rublev, el actual campeón de la corona, ha plantado mucha cara, pero apenas ha podido forzar al número 1 del mundo, quien se ha llevado el triunfo en dos sets por 7-6 y 6-4 y ya espera rival en la final.

Carlitos lleva toda la semana con dudas en Doha, como se pudo apreciar en las primeras rondas, donde pese a superar en sets corridos a los franceses Arthur Rinderknech y Valentin Royer, no terminaba de estar ni de lejos al nivel que tantas veces hemos visto de él, el mismo que le llevó a arrasar en el Open de Australia. De hecho, cuando peor lo pasó fue en los cuartos contra Karen Khachanov, quien le 'robó' un set, y aunque Rublev ha estado cerca de hacerlo debido a que Alcaraz ha cedido muchos quiebres, finalmente ha ganado por la vía rápida.

Los breaks, un problema que pudo ser peor

El gran problema de Carlos este partido ha sido la inconsistencia con el saque, pues pese a que encontraba la forma de romperle el suyo al ruso, demasiadas veces era incapaz de confirmarlo. Eso es lo que le ha pasado en el primer parcial, cuando se ha puesto por delante en dos ocasiones, las mismas que ha desaprovechado, viéndose obligado a jugar un desempate donde, ahí sí, ha podido superar a 'Rublo' para cerrar la primera manga y llegar con la flecha hacia arriba al segundo parcial.

No obstante, la historia se ha repetido. El de El Palmar ha salido mucho mejor, poniéndose 3-0 y dando la sensación de que lo tenía hecho, pero nada más lejos de la realidad. Ha dejado escapar varias oportunidades de ampliar la renta y finalmente ha perdido la ventaja. Ahí ha comenzado una lucha que casi le cuesta el set, sin embargo, se ha rehecho y, sumando a unos errores de Rublev una serie de grandes derechas, ha podido rematar el partido al resto. Ahora se medirá al ganador de la segunda semifinal, que va a enfrentar a Jakub Mensik, verdugo de Jannik Sinner, contra Arthur Fils.