Carlos Alcaraz asegura dos meses de número 1 y pide mano izquierda a la ATP

Con su victoria ante Karen Khachanov en cuartos de final de Doha, Carlos Alcaraz se ha ganado poder mantener el número 1 hasta el Masters 1000 de Montecarlo; aunque tras el partido aprovechó para hacer una petición a la ATP

Carlos Alcaraz no está teniendo su mejor semana en el ATP 500 de Doha, sin embargo, pese a estar jugando con algunas dudas y no termina de encontrar su máximo nivel, ya está en semifinales, donde esta tarde se va a medir por un puesto en la gran final con el campeón del año pasado, Andrey Rublev. Sion embargo, más allá de lo que sufrió para superar a Karen Khachanov este jueves, el murciano salió de la pista con una seria queja a la ATP, pues tuvo una ardua discusión con la juez árbitro del partido y no comparte la visión totalitaria del organismo rector tenis actual.

Tras un gran punto, largo y peleado, Carlitos tardó más de la cuenta en celebrarlo y volver a sacar y la juez le dio un 'warning', lo que generó una intensa discusión que se alargó durante minutos, siguiendo en el posterior descanso. Y aunque se continuó jugando sin excesivos problemas, la realidad salió después, cuando Alcaraz se quejó públicamente:

"La regla del tiempo es absurda. He hecho un punto que he terminado en la red con un sprint. He ido a la toalla y no tengo tiempo. Me ha dicho que ha parado el tiempo y lo que me ha dicho era absurdo. Incluso el público estaba gritando, seguía animando. La he mirado cuando quedaban tres o cuatro segundo porque no podía botar la bola. Y me pita 'warning'. Los árbitros deben tener un poquito de mano izquierda, cambiar la regla y poner más segundos".

Número 1 hasta Montecarlo

Con el triunfo ante Khachanov, Alcaraz ya ha mejorado el papel que realizó el pasado año cuando se estancó en los cuartos después de caer contra Jiri Lehecka, así que al ganar al ruso, sumará, como mínimo, 100 puntos más en el ranking ATP. Con ellos se garantiza estar en lo alto del ránking, como mínimo, hasta el final del Masters 1000 de Montecarlo, es decir 66 semanas, las mismas que Jannik Sinner ha estado en esa situación. Y eso que el italiano, que debutaba en Doha y ha perdido en cuartos, sumará en cada torneo que dispute hasta el Masters 1000 de Roma porque el pasado curso no pudo jugar suspendido por dopaje durante ese período.

Aunque el transalpino acumule el máximo de puntos hasta entonces, no podrá dar alcance al español hasta el inicio de la temporada de tierra como mínimo. Además, pese a que en la tierra Carlitos se lució ganando Montecarlo y Roma, también se dejó puntos, especialmente en Miami, donde quedó fuera en la primera ronda o en Madrid, donde no jugó, así que la oportunidad de ampliar su renta es muy clara.