Jorge Martín ya tiene nuevo compañero para 2027

Un nuevo movimiento en la parrilla de MotoGP ha sido confirmado y tiene que ver con Yamaha, que cierra así su formación para el curso que viene

Se armaron de paciencia el año pasado cuando todo les salía mal y este año Aprilia ha empezado a recoger los primeros frutos. Con Marco Bezzecchi ejerciendo de líder y Jorge Martín ya recuperado de todas sus lesiones siguiendo su estela, el equipo italiano parece dispuesto a acabar con la hegemonía de Ducati en MotoGP.

Sin embargo, esta pareja se romperá en cuanto acabe el presente curso, porque Jorge Martín se marchará a Yamaha y su plaza en Aprilia lo ocupará Pecco Bagnaia, al tiempo que Pedro Acosta será el compañero de Marc Márquez en Ducati.

Así, el último movimiento que se ha desvelado, pese a que no existe oficialidad alguna, es el que ha realizado Yamaha. Según ha confirmado Motorsport.com, Jorge Martín tendría ya un nuevo compañero para el curso que viene. Se trata de Ai Ogura. El japonés, que actualmente afronta su segunda temporada en MotoGP, enfundado en el mono del equipo Trackhouse y sobre una Aprilia, ocupará la vacante que dejará Alex Rins, después de que Fabio Quartararo tenga cerrado desde hace meses su futuro con Honda.

Yamaha completa de esta forma su alineación de pilotos 2027 para la estructura de fábrica, en la que el campeón del mundo de Moto2 se encontrará con Jorge Martín, que se coronó en la categoría reina el mismo año que él lo hizo en Moto2 (2024).

¿Quién es Ai Ogura?

Formado y curtido en Honda, a sus 25 años, el piloto japonés completó su primer curso en MotoGP el año pasado, donde su mejor resultado fue el quinto puesto logrado en Buriram, misma mejor posición que este año, obtenida en tanto en Tailandia como en Brasil.

Con este fichaje, se le cierra la puerta de Yamaha a Luca Marini y se acaban los rumores de Dani Holgado, quien hace unos días confirmó que ya había decidido firmar en Gresini para competir con una Ducati.

Así está la parrilla de MotoGP de 2027

Con este fichaje y a falta de la oficialidad de todos los que se han ido confirmando entre bambalinas, sólo hay tres equipos con sus pilotos confirmados: Ducati, Aprilia y Yamaha. El resto tiene ya a un piloto cerrado y están en negociaciones con otros.

Concretamente, a Honda, KTM, VR46, Gresini, Trackhouse, LCR Honda, Tech3 y a Pramac les queda todavía unos meses por delante para terminar de negociar con un extenso grupo de pilotos que todavía no han estampado su rúbrica con nadie para la próxima temporada:

Pilotos confirmados en la parrilla de MotoGP para 2027:

- Ducati: Marc Márquez y Pedro Acosta

- Aprilia: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia

- Yamaha: Jorge Martín y Ai Ogura

- Honda: Fabio Quartararo

- KTM: Álex Márquez

- VR46: Fermín Aldeguer

- Gresini: Dani Holgado

- Trackhouse: Raúl Fernández

- LCR Honda: Jonathan Zarco

- Tech3: sin pilotos confirmados

- Pramac: Toprak Razgatlioglu