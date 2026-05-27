"A Marc Márquez nunca le puedes dar por descartado, pero apuesto por Jorge Martín"
El joven piloto sevillano José Durán, quien ha pasado esta semana por la redacción de ESTADIO Deportivo, ha analizado el Mundial de motociclismo y ha lanzado sus pronósticos tanto para Moto3, Moto2 como para MotoGP
El Mundial de MotoGP vuelve a retomar la actividad esta semana en el Circuito de Mugello. Y lo hará sin Álex Márquez, lesionado, pero con Marc Márquez si Angel Charte le da su visto bueno final. Y ya que hemos contado esta semana con la visita de José Durán en nuestra redacción de ESTADIO Deportivo, hemos aprovechado para que nos comente su visión respecto al Mundial. Y no sólo eso, sino que el joven piloto de San Jerónimo se ha atrevido a dar sus pronósticos para las tres categorías.
- ¿Cómo ves el Mundial? ¿Quién crees que va a ganar este año? ¿Descartas a Marc Márquez ya?
La verdad que no lo descarto porque hasta que no termina la última carrera y veas esa última bandera de cuadros no está todo decidido. Ya pasó en 2023 y 2024 con Jorge Martín y Peco Bagnaia.
- ¿Quién es el favorito en Moto3?
En Moto3 voy con Máximo Quiles. Es una de las jóvenes promesas que está dando mucho ruido y a nivel físico, a nivel mental lo veo capaz y lo veo muy fuerte para este año.
- ¿Y en Moto2?
A ciencia cierta no te puedo decir, pero sí que veo mucho más capacitado a David Alonso. Como ya he comentado antes, es mi referente y lo veo muy capacitado porque a nivel físico, a nivel mental, en general, me gusta mucho. Es el que veo más completo y más competente.
- ¿Y tu apuesta para MotoGP?
Aquí está más complicado, porque primero empezaron bien los hermanos Márquez, pero Marco Bezzecchi está muy fuerte y ahora se está recuperando Jorge Martín. Si me tengo que mojar apuesto por Jorge Martín. A día de hoy lo veo capacitado para luchar por su segunda corona.
- Y hablando de capacitación, no todo es saber manejar una moto, ¿no? Cuéntanos cómo te alimentas y cómo entrenas fuera de la moto y los circuitos.
La verdad que hay muchísimo trabajo detrás. A nivel físico tenemos que trabajar muchísimo los músculos que luego están implicados a la hora de pilotar. Tenemos entrenadores personales que son los que nos dicen qué ejercicios nos pueden venir bien para el agarre en la moto cuando hay una curva, también trabajamos la la resistencia con el cardio, sobre todo, para el motocross, que es donde más resistencia se necesita. Y respecto a la alimentación tienes que ser estricto porque cada campeonato lleva un límite de peso, un baremo. Por ejemplo, en el campeonato en el que yo compito (Moto3 Junior Italiano) tenemos que rondar entre los 60 y 65 kilos para que ni pesemos mucho ni pesemos poco, tengamos el peso exacto para que todos los pilotos vayamos por igual. Así, en las comidas al mediodía comemos lo que viene siendo mucha pasta y a la hora de la cena procuramos que sea lo que menos grasa tenga.
- Y por último, tu número 57 tendrá una explicación... ¿Por qué ese dorsal?
Pues mi padre, cuando me quiso apuntar a nivel profesional motociclismo me dijo "tienes dos números. Está el 52, que fue en el año en el que nació mi abuelo, y el 57 fue a la edad con la que murió". Y, después de dos semanas pensándolo, pensé que el 57 iba a dar ruido. Y desde entonces siempre lo llevo conmigo porque la verdad que mi relación con mi abuelo era muy especial, éramos uña y carne. Recuerdo que con mi abuelo ya cogía las motos con dos o tres años. Me frustra que no pueda estar viviendo esto ya conmigo, pero lo llevo conmigo siempre en la moto.