Gresini toma una decisión con Álex Márquez para cumplir con el reglamento de MotoGP

El equipo italiano ha decidido que Michele Pirro ocupe su lugar en el Gran Premio de Italia. Y su hermano Marc ya está preparando las maletas para aterrizar en Mugello

Michele Pirro, piloto probador del fabricante italiano Ducati, sustituirá al lesionado piloto español Alex Márquez en la escudería Gresini durante los dos próximos grandes premios de Italia y Hungría, según informa su equipo.

El pequeño de los Márquez sufrió una fuerte y grave caída durante la disputa del Gran Premio de Cataluña en la que se fracturó la clavícula derecha y la vértebra cervical C7, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la primera de las lesiones, requiriendo la inmovilización de la zona la segunda.

Cuando salió del hospital con el correspondiente parte médico, el equipo de Gresini Racing ya se atrevió a pronunciarse sobre cuándo estaría de vuelta en la pista. O mejor dicho, en cuántos certámenes no estaría: "Álex Márquez se perderá los Grandes Premios de Mugello y Balaton".

Así, el italiano sustituirá al catalán, al menos, hasta después de la carrera de Hungría, en el nuevo circuito de Balaton Ring, y su regreso podría estar preparado para la siguiente cita, en el trazado de Brno, en la República Checa, el penúltimo fin de semana de junio.

¿Qué dice el reglamento de MotoGP sobre la sustitución de un piloto?

Cuando un piloto no pueda disputar un Gran Premio bajo las circunstancias que fueran su equipo no está en la obligación de buscarle un sustituto si está programado en los siete días después de dicho comunicado. De esta manera, cuando hay descanso, mínimo de una semana, entre certámenes, la norma dice que sí deben hacer dicho relevo.

Otro que tampoco estará en Italia será Johann Zarco, quien también terminó por los suelos en el GP de Catalunya y todavía está pendiente de su operación. Así, al menos, lo comunicó su equipo LCR en un comunicado esta semana. Y su sustituto está todavía en el aire: "Mientras Johann Zarco espera su cirugía, el equipo Castrol Honda LCR continúa buscando a su reemplazo para las próximas carreras. Pronto compartiremos más información, una vez que todo esté finalizado y asegurado".

Marc Márquez recibe la luz verde para viajar a Mugello

Por contra, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) sí viajará al circuito italiano de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP, para pasar el pertinente examen médico y recibir el 'apto' para disputar la primera carrera en tierras italianas.

Tras pasar revisión con el equipo del Hospital Ruber Internacional que le atiende, el piloto de Cervera (Lleida) confirmó este martes en sus redes sociales que viajará a Mugello (Italia), para pasar el examen obligatorio del cuerpo médico del campeonato que debe darle el 'apto' para volver a competir.

Cabe recordar que Márquez se lesionó durante la carrera de Francia a comienzos de mayo y tuvo que pasar por el quirófano para reducir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, circunstancia que aprovechó para someterse a otra intervención en la que se le retiró un tornillo que le causaba molestias en el hombro derecho.

Y pese a que antes de entrar en el quirófano dijo que no forzaría los plazos de su recuperación, parece que el sofá le quema. El nonacampeón del mundo quiere volver a sentir la adrenalina en su Ducati y no perderse una cita en la que su equipo tiene preparada una decoración especial por su 100 aniversario.