Rafa Jódar - Alex Michelsen en directo | Partido de tercera ronda de Roland Garros 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen, correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros 2026

La ucreaniana Marta Kostiuk ha vencido a la suiza Viktorija Golubic por un dible 6-4, por lo que ahora saltarán a pista Rafa Jódar y Alex Michelsen

Para Jódar es su debut en Roland Garros, no en un Grand Slam porque ya jugó en el Open de Australia. Alex Michelsen, por su parte, ya ha jugado en dos ocasiones en el torneo parisino, aunque nunca hasta este año había pasado de primera ronda. Todo lo que sea avanzar será histórico para ambos.

Rafa Jódar y Alex Michelsen nunca se han visto las caras, por lo que no hay precedentes. El español es favorito por sus últimos resultados y por tener un mejor ránking, aunque apenas les separan muy pocos puestos en la clasificacion mundial

Michelsen no ha cuajado una buena gira de tierra batida y, de hecho, no gana más de dos partidos desde el Miami Open, donde alcanzó los octavos de final. Incluso ha jugado dos Challengers y ha caído a las primeras de cambio. Eso sí, le ha servido para foguearse en tierra batida y en Roland Garros ha ofrecido un gran rendimiento en los dos primeros partidos

El rival del ganador de este partido sale del que están disputando en estos momentos el gijonés Pablo Carreño y el argentino Thiago Tirante ; gana por ahora el asturiano por 7-6 y 5-5

Rafa Jódar y Alex Michelsen disputan un duelo de futuro entre dos de los jóvenes llamados a estar arriba en el ránking en los próximos años. Los 19 años del español y los 21 del norteamericano les han convertido en dos de los referentes de la generación que viene. Sin embargo, el tenista estadounidense ya dio el salto hace unos años y Jódar lo ha hecho hace apenas mes y medio. Y, sin embargo, es el madrileño el que aparece con mejor ránking y, a priori, parte como favorito en este encuentro.

La gran sorpresa de la primera jornada en la parte alta del cuadro, que fue la eliminación del también norteamericano Taylor Fritz, ha beneficiado a ambos, ya que habría sido el rival de Michelsen en la ronda anterior y, de haberle ganado, la de Jódar en ésta. Ahora, ambos están en disposición de alcanzar los octavos de final de un Grand Slam, donde, además, se cruzarían en la siguiente fase con un rival que tampoco sería cabeza de serie, ya que su contrincante saldría del duelo que este viernes disputan el también español Pablo Carreño y el argentino Thiago Tirante.

Rafa Jódar llega tras vivir un debut plácido frente al estadounidense Kovacevic y de sufrir de lo lindo ante el australiano James Duckworth. En este último duelo, pese a tener que acudir al cuarto set y a tener que ganar los dos últimos de forma apurada, Jódar demostró tener nivel para pelear por grandes cosas en este Roland Garros. Aunque antes debe ganar el encuentro de este viernes.

Alex Michelsen, por su parte, también tuvo que lidiar con un partido muy complicado con Nishesh Basavareddy, que venía de sorprender a Fritz y que también está llamado a luchar con el resto de representantes de esta generación por estar muchos años en la elite del tenis.

Jódar y Michelsen nunca se han enfrentado en el circuito. El madrileño acaba de llegar y Michelsen ya superó la fase de los ATP Challengers norteamericanos, donde el pasado año creció principalmente el tenista español. Por eso nunca se han visto las caras.