Así quedan los resultados de quinta jornada de Roland Garros 2026 jugada el jueves 28 de mayo

La derrota de Jannik Sinner ha sido lo más destacado de la quinta jornada de Roland Garros, con la que se cerraba la segunda ronda

La quinta jornada de Roland Garros 2026 será recordada por la de la eliminación del gran y casi único favorito: Jannik Sinner.

El tenista italiano ganaba con comodidad por dos sets a cero ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo y en el tercer set figuraba un 5-1. Sólo le hacía falta ganar un juego más y rematar la faena. No lo lograría.

Su caída en picado se creyó que era un golpe de calor, pero él dijo a posteriori que no fue el sol, sino una bajada de energía por no haber descansado bien de la que no se pudo recuperar. Cerúndolo no se descentró, siguió jugando, acabó remontando y ganó el partido. El parcial final fue de 19 juegos a 2 para el argentino.

No fue la única sorpresa de la jornada en esta parte del cuadro, que ha quedado más que abierta por la eliminación de Medvedev hace un par de días o las derrotas de Ben Shelton y Luciano Darderi este jueves.

Uno de los más directos beneficiados de la derrota de Sinner fue el madrileño Martín Landaluce, que se habría enfrentado a él el sábado en el caso de que el italiano hubiera pasado. Ahora se enfrentará a Juanma Cerúndolo.

Entre los hombres destacados de esta parte del cuadro pasaron Felix Auger-Aliassime o Frances Tiafoe, aparte del joven de 17 años Moïse Kouamé, que tiene ilusionada a toda Francia.

En el cuadro femenino no hubo sorpresas destacadas a diferencia del día anterior, cuando cayeron Rybakina y Paolini. Las favoritas ganaron y tal vez lo que más sorprendió fue la contundente derrota de Elise Mertens ante Maja Chwalinska.

Resultados segunda ronda masculina Roland Garros 2026

Juan Manuel Cerúndolo - Jannik Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1

Matteo Berrettini - Arthur Rinderknech 6-4, 6-4 y 6-4

Moïse Kouamé - Daniel Vallejo 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6

Raphaël Collignon - Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4

Fran Cerúndolo - Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1

Félix Auger Aliassime - Román Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1

Frances Tiafoe - Hubert Hurkacz 6-7, 7-6, 6-4, 6-7 y 6-4

Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3 y 6-2

Flavio Cobolli - Yibing Yu 6-4, 6-4 y 6-4

Brandon Nakashima - Luca Van Assche 6-7, 6-4, 5-7, 6-1 y 6-3

Francisco Comesaña - Luciano Darderi 7-6, 4-6, 6-4, 3-6 y 6-4

Learner Tien - Facundo Díaz Acosta 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3

Martín Landaluce - Vit Kopriva 1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0

Jaime Faria - Jan Lennard Struff 7-5, 7-6 y 6-2

Alejandro Tabilo - Valentin Vacherot por retirada

Zachary Svajda - Adam Walton 6-3, 6-4, 6-7, y 6-2

Resultados segunda ronda femenina Roland Garros 2026

Diane Parry - Ann Li 6-3 y 6-4

Aryna Sabalenka - Elsa Jacquemot 7-5 y 6-2

Amanda Anisimova - Julia Grabher 6-0 y retirada

Coco Gauff - Mayar Sherif 6-3 y 6-2

Naomi Osaka - Donna Vekic 7-6 y 6-4

Victoria Mboko - Katerina Siniaková 5-7, 6-4 y 6-2

Iva Jovic - Emma Navarro 6-0 y 6-3

Madison Keys - Antonia Ruzic 6-4 y 6.4

Diana Shnaider - McCartney Kessler 7-6 y 6-1

Maria Sakkari - Claire Liu 6-7, 6-3 y 6-3

Anna Kalinskaya - Alina Korneeva 7-6 y 6-4

Anatasia Potapova - Katie Boulter 5-7, 6-4 y 6-2

Oleksandra Oliynykova - Kimberly Birrell 6-3, 0-6 y 7-6

Maja Chwalinska - Elise Mertens 6-4 y 6-0

Daria Kasatkina - Susan Bandecchi 7-5 y 7-6

Camila Osorio - Yulia Putintseva 7-5, 6-7 y 7-5