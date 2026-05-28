Rafa Jódar cierra la puerta ante las dudas: "Cada semana que juego en el circuito es un nuevo capítulo"

El tenista madrileño ganó fácil en su debut en Roland Garros y sufrió mucho en el segundo partido, que también logró sacar adelante

Roland Garros se equivocó con Rafa Jódar y supo rectificar a tiempo. Pese a la atención que el joven tenista madrileño venía recibiendo por su espectacular gira de tierra batida, le colocó en una de las pistas más pequeñas en su debut ante el americano Kovacevic. Y rápidamente se dio cuenta de su error. La expectación que había creado su presencia hizo que se llenara y muchos se quedaran fuera.

Aunque en segunda ronda, frente a James Duckworth, siguió fuera de los tres primeros recintos, ya lo colocaron en uno con mucho mayor aforo, que también llenó. El nombre de Rafa Jódar suena cada día más y se ha convertido en una de las sensaciones, especialmente, a partir del Mutua Madrid Open. Una presión que, en apariencia, está sabiendo llevar el tenista madrileño.

"Yo, simplemente, intento disfrutar ante todo. Creo que eso es lo más importante cuando juegas un Grand Slam. Tienes que disfrutar y mucha gente viene a ver los partidos. Hay mucha gente animando a ambos jugadores, así que creo que eso es lo que hace que, no solo este torneo, sino los cuatro Grand Slams sean especiales. Que haya tanta gente en las pistas, apoyando a los jugadores", afirmaba en referencia al ambiente que había vivido frente al tenista australiano.

Rafa Jódar aprende a la fuerza

Jódar está aprendiendo a marchas forzadas. Como también lo hizo en un segundo partido de Roland Garros donde recibió un 'warning', se le fue un set que parecía encarrilado, sufrió... "Cada semana que juego en el circuito es un nuevo capítulo. Lo tomo como un año de aprendizaje, porque creo que puedo mejorar mucho y puedo hacer cosas mejores en el futuro, pero siempre con la misma mentalidad: mejorar en cada torneo y en cada partido. Estos partidos me están ayudando mucho a mejorar, sobre todo cuando las cosas no van bien, como hoy. Intento estar presente mentalmente y ser más fuerte que el rival", reconocía el de Leganés.

"Al final yo sé que no todos los partidos van a ir como en la primera ronda -en la que sólo perdió cinco juegos-. Yo creo que hay que aprender de estos partidos en los que tienes que sufrir. Además, es donde se demuestra que soy bueno, que también puedo ganar cuando las cosas no van tan bien. Porque al final, si quieres ganar muchos partidos, no todos los vas a ganar, en este caso en un Grand Slam, en tres sets; o si fuera en otro torneo, en dos sets. Al final, yo creo que este partido me va a ayudar a darme cuenta de que cuando las cosas no van bien también soy capaz de ganar los partidos", añade un Rafa Jódar que supo aguantar en es mal momento que vivió en el inicio del tercer set -con uno iguales-, recuperar el saque perdido y acabar ganando en cuatro mangas.

El tenista madrileño avisa sobre una posible derrota

Jódar iba más allá y avisaba que tiene asumida la opción de perder en este proceso de aprendizaje. "Soy consciente de que va a haber derrotas, pero tanto las victorias como las derrotas voy a intentar aprender mucho. Hoy yo creo que he aprendido mucho a saber gestionar los momentos del partido porque, al final, los partidos son largos, yo soy nuevo en este circuito y creo que tengo que aprender. Yo creo que eso me va a dar una madurez y una experiencia que para los siguientes torneos que tenga que jugar a cinco sets", reitera el tenista madrileño.

El otro 'aprendizaje' le llega con el calor que está pasando en París y que él, con el partido arrancando a mediodía, sufrió de lo lindo. Y cambió las condiciones de juego, haciendo que la bola botara más y se asemejara a pista rápida. "Las condiciones eran complicadas. Hacía calor y la pista estaba bastante seca, iba muy rápido la bola. Era un partido que había que sacar adelante, lo he hecho y ahora a recuperarse para la siguiente ronda. No creo que lo que haya pasado hoy me vaya a afectar, sino que me va a ayudar", sentenciaba el madrileño.