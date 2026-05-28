"Ver jugadores andaluces en televisión nos llena de orgullo"

Andalucía ha copado un 25% de los españoles presentes en el cuadro masculino de Roland Garros, algo impensable hace dos décadas, cuando Juan Arispón asumió la gestión en la Federación Andaluza

La ausencia de Carlos Alcaraz no ha restado atractivo en España a un Roland Garros en el que se ha confirmado el cambio que se ha ido produciendo en el tenis nacional en los últimos años. La Armada española ha acudido con 13 representantes, después de que tres tenistas pasaran la fase previa. Sólo uno de ellos era catalán -Marina Bassols- y Andalucía copaba el 25% de las plazas en el cuadro masculino.

Una situación impensable hace poco más de 20 años, cuando Juan Arispón empezó a trabajar en la gestión en la Federación Andaluza de Tenis. Entonces, contar con un tenista andaluz en la elite parecía una quimera y ahora no sólo está el segundo mejor por ránking (Davidovich), sino que otros como Pablo Llamas, Nuria Párrizas o Roberto Carballés, se han convertido en habituales en los grandes torneos.

Mucha parte de culpa la tiene el trabajo que se viene desarrollando desde entonces en la Federación Andaluza, la creación de la residencia, de la estructura de base, el apoyo a los torneos... Sobre todo ello trata el actual director general de la Federación Andaluza de Tenis, que ha sido partícipe de esta evolución del tenis andaluz.

- Cuando hace más de 20 años empezaste con la gestión de FAT, imagino que tendrías muchos proyectos a la vista para todos estos años. ¿Esperabas llegar hasta donde has llegado ahora? ¿Habías apuntado tan alto en aquella época?

Cuando llegué tenía mucha ilusión, con muchas ideas en mi cabeza. Obviamente con falta de conocimiento de hasta dónde podíamos llegar, pero sí con una idea muy clara de cuál era la perspectiva que yo veía desde el punto de vista hacia dónde debería ir la Federación. Hoy, 30 años más tarde, con cerca de 20 dedicados a la gestión, la verdad es que he cumplido un sueño, tener unas instalaciones que son centro de referencia a nivel nacional e incluso internacional, hemos tenido jugadores que han empezado en la base con nosotros y que al final están ocupando grandes lugares en los circuitos ATP y WTA, jugadores que salen del Centro de Tecnificación que también pasan a ser luego profesionales... La verdad es que un objetivo cumplido en ese aspecto. Sí, el sueño de crear un centro de referencia se ha cumplido con creces y ahora, con nuevos retos para seguir creciendo.

- Entonces, no había ningún andaluz entre los 100 primeros, ni casi cerca, nuestros campeones en la base se marchaban a Cataluña, muchos les cambiaban el juego y no llegaban....

Correcto, era una de las asignaturas pendientes que todos veíamos, de alguna forma para tú crecer en nuestro deporte te ibas a Barcelona, a Valencia o, realmente, tenías poco recorrido. Gracias al crecimiento de este centro hemos demostrado que sin irte a esos lugares puedes formarte. No significa que no te puedas ir. Que te puedes ir igualmente, pero no tienes necesidad de irte para poder llegar a élites muy altas.

Como tú bien dices, en aquella época no teníamos ningún jugador metido en la élite y hoy tenemos varios metidos en el top 100. Incluso hemos tenido a Davidovich, que está entre los Top-20 y ha estado en su mejor ranking el 14 del mundo.

Hemos tenido a Roberto Carballés, que ha estado ahí, codeándose entre los 100 mejores del mundo durante muchos años. Ahora está un poquito más atrás, pero probablemente se meta adelante. Pablo Llamas, Barranco, Adrián Menéndez anteriormente, Nuria Párrizas o Eva Guerrero, que también está por aquí y está apretando fuerte. Siempre hemos tenido esa carencia y de unos años para acá la verdad es que es interesante poder ver jugadores en la tele, como yo digo, ver jugadores andaluces en televisión. Era lo que marcaba un poco ese reto y se va consiguiendo.

- Imagino que ya no has estado estacionada aquí, ya como profesional, trabajando aquí en la tele, y cuando ves a ese jugador, que está todavía incluso aquí o recién salido, y lo ves no en la tele, sino en un Grand Slam, peleando con los mejores. ¿Qué es lo que se siente?

La verdad es que mucho orgullo. Una cosa importante es que tenemos muchísima relación con ellos, sobre todo con los más jóvenes. Ven la Federación como su casa. Y continuamente siguen viniendo. De hecho algunos, aunque no están entrenando aquí, alguna semana vienen a consultarnos, a hablar con nosotros, a respirar ese aire un poco que se respira aquí... La verdad es que verlos en televisión, verlos apretando, como por ejemplo esta semana Pablo Llamas, que se ha metido en el cuadro grande de Roland Garros, después de lo duro que lo ha pasado estos últimos meses por la lesión, pues la verdad es que sientes un gran placer y orgullo por ellos mismos, porque ves lo que están consiguiendo, que están trabajando mucho para conseguir su sueño. La verdad es que se está consiguiendo. Y si a algo de esas buenas sensaciones hemos podido contribuido, mucho mejor.

- A lo largo de estos años, podríamos hablar de los cambios de las instalaciones, que es una gran realidad, que no existía nada y lo habéis creado. Pero ¿qué parte de culpa tiene la residencia de deportistas? Porque eso creo que lo ha cambiado casi todo.

Eso ha sido un poco cambiar el paso, demostrar un poco que en casa se hacen las cosas bien. Tenemos un gran tejido de club, por toda Andalucía, donde se trabaja muy bien la base, pero teníamos cierta carencia para el paso de lo que sería el tenis juvenil al tenis profesional. Y crear este centro hizo un poco ver, no trabajar de forma diferente, sino trabajar con la intensidad que se necesita para este paso de la base a profesional. Y esto fue lo que hizo que la gente viese que era factible poder llegar. A partir de aquí, se van viendo que jugadores que han empezado como ellos, consiguen sus retos. Y eso hace que cada uno vea más cerca su objetivo. O por lo menos, que lo pueda palpar.

No es fácil, como todos sabemos, pero de alguna forma tiene la clave en casa para poder trabajar. Pero yo repito que la gran base y el gran secreto de toda esta proyección del tenis profesional en Andalucía es un poco el esfuerzo que hacen los clubes, las escuelas de tenis, los entrenadores, los coaches... De alguna forma, se hace un gran trabajo, tendríamos que tener más, pero la gente que está invirtiendo para hacerlo, lo está haciendo bastante bien. Y ahí tenemos los resultados. Y si nosotros aportamos nuestro granito de arena, mejor que mejor.

- También ha cambiado que hace 20 años o más, los pocos torneos profesionales que había, cada uno peleaba por su cuenta y ahora van de la mano, con reuniones conjuntas, como la que tuvisteis hace poco, demuestra que vais todos a una con las mejoras ¿Qué trabajo que se hace en esos torneos?

Eso fue un paso importante, también, para que la estructura de competición, nuestra pequeña pirámide dentro de lo que es la pirámide del tenis nacional, pues también trabajásemos con un bien conjunto.

Creamos un grupo de trabajo que continuamente nos reunimos. Cualquier problema que surja a cualquier torneo... pues tenemos un foro de reunión para poder ayudarnos unos a otros. Y eso hizo también que se abriese la puerta no solo de las administraciones más locales, como diputaciones, ayuntamientos, sino que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deportes ahora, pues apostarse un poco por este proyecto. Y ahí estamos. Todos participan un poco de este acuerdo con la Administración Central, con la Junta, y la verdad que estamos contentos y con buenos resultados.

Los torneos están muy consolidados, cada vez hay más y se están manteniendo en el calendario. También hacen gran esfuerzo intentando ayudar a la base del tenis andaluz. Todos los torneos invierten muchísimo esfuerzo para que haya andaluces y utilizan esas plazas para que los andaluces o andaluzas puedan participar en sus cuadros finales. Y eso hace que también nuestros jugadores tengan un escaparate en casa.

- Se ha hablado mucho en estos últimos años del crecimiento de la competencia, por decirlo de alguna forma, del pádel, pero vosotros, parece que nos afecta, porque no paráis de crecer, al menos a nivel andaluz...

El pádel, obviamente, ha tenido un crecimiento muy grande y determinados sectores de nuestro deporte que antes practicaban el tenis, sobre todo en el ámbito femenino, pues han dejado de practicar nuestro deporte para meterse, en el ámbito competitivo, hacia esta nueva modalidad. Ya está muy asentado y demás.

Dicho esto. Y es verdad que tuvo un crecimiento muy grande, ahora estamos desarrollando muchísimo un proyecto desde la base y hemos incrementado en este último año desde unas 6.000 licencias con las que empezamos en el año 2025, a mitad de año, cerramos con unas 6.200 licencias en septiembre; y a día de hoy estamos con 10.300 o 10.400 licencias. Hemos pegado un crecimiento exponencial que no se corresponde con lo que está pasando en el resto del territorio nacional en nuestro deporte. La mayoría de las federaciones grandes están bajando, incluso las pequeñas, y nosotros no solo nos estamos manteniendo, sino que estamos creciendo.

Entonces, por ahí nos estamos acercando. Por lo tanto, yo nunca digo que el pádel sea una competencia, sino que el pádel ha crecido mucho, una apertura más, y que al final enriquece este tejido deportivo que tenemos en nuestra tierra. Y eso es importante.

- ¿A qué cree que se debe este crecimiento?

En estos últimos años uno de los proyectos de esta nueva directiva, cuando entró, como sabes, hace ahora dos años, pues la verdad fue un poco mantener la estructura de competición que se tiene, pero crear más base. La verdad es que había poca base. Es decir, teníamos buenos jugadores, como tú bien dices, que no teníamos antes los circuitos profesionales, teníamos buenos jugadores en los torneos del circuito nacional, en categoría juvenil, pero teníamos poca participación en muchos de estos torneos, y entonces notábamos un poco falta, no de interés, sino eso de incomodidad a la hora de entrar en el tejido federativo a nivel de competición.

Pero nos hemos volcado durante estos últimos años. Hemos creado un departamento nuevo de promoción de la base, con una persona que tú conoces mucho, que es Juan José Leal, que era nuestro director técnico y que los últimos años había estado trabajando con Pablo Llamas, Barranco, incluso Núria Parrizas... Estaba en el circuito profesional y ha bajado un poco a la base e intentar desarrollar este proyecto. Unos meses después, la verdad es que todo fue un éxito.

- Esta pregunta es un resumen de todo lo que me llevas diciendo desde el principio. ¿Cómo ves el presente del tenis andaluz actualmente? ¿Qué se siente?

Yo, como sabes, soy una persona inquieta y siempre intento buscar nuevos reto. Y un poco la federación en ese aspecto es el camino que sigue. Al final lo que intentamos es crecer. Igual que hicimos con los torneos profesionales en Andalucía, que unidos éramos más fuertes y que podíamos alcanzar grandes metas, en estos últimos años hemos hecho un proyecto uniéndonos con todos los clubes, hemos tenido reuniones en todas las provincias, intentando recabar el máximo tejido federativo de club para que se uniesen a este proyecto conjunto para intentar crecer la base. Pienso que el potencial que Andalucía tiene en tenis es muy alto, pero que realmente el tejido federativo se quedaba un poco al margen de lo que es la vida del club, la vida de las escuelas deportivas y demás.

En estos últimos años de trabajo hemos ido en esa línea y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo hasta la fecha. Pedimos más. Somos conscientes de las dificultades que pueda ocasionar entrar aquí, entrar en ese proyecto, pero los que están entrando están encantados.

- El trabajo que hace, por ejemplo, como has comentado ahora, Juan José Leal y demás, ¿cómo es ese proyecto que habéis empezado?

Es un proyecto que nuestro presidente Alberto -Rodríguez-, quería desde que entró. Viendo la situación en la que nos encontramos y en la participación en determinados torneos de base, volcamos esfuerzos para poder desarrollar un poco su santo y seña como punto estratégico sólido para intentar medir que situación estamos.

Creamos una nueva licencia de deportes aficionados y licencia de promoción para que el precio no fuese un impedimento para poder entrar en un tejido federativo. Creamos una competición menos exigente que la competición oficial para adaptar un poco a los niveles de iniciación, a los niveles de base. Tú sabes que lo practicas o que lo has visto muchos años, que el tenis, o tienes un nivelito medio qué o te cuesta mucho trabajo y competir. Y con las reglas que tiene nuestro deporte, pues todavía más complicado. Lo que hemos intentado es adaptarnos un poquito a lo que se trabaja en las escuelas de tenis, con el minitenis, con las pistas de 9 metros, con bolas más lentas, con bolas que de alguna forma te faciliten el poder mantener un peloteo y en esa línea hemos creado ese circuito aficionado, que luego se reúne en la Copa Andalucía y que de alguna forma hace que cualquier chico de club pueda participar.

A eso unimos que hemos creado unas certificaciones de excelencia para los clubes y escuelas de tenis, tanto a nivel de excelencia como de oro, en los cuales los clubes se involucran en este proyecto, federan en este tipo de trabajo de licencia base o de promoción. Tenemos una gran base para que los chicos puedan practicar su deporte, no solo entrenando, sino que de alguna forma practicando el deporte en que llegan. Yo pongo siempre un ejemplo, que cuando tienes un niño con 6 años y vas a entrenar a cualquier otro deporte, vas a entrenar. Sin embargo, en minitenis dice que va a la escuela de tenis. Ese concepto hay que cambiarlo. Hay niños que se pegaban en escuelas de tenis que no competían nunca, porque era difícil hasta que la pista grande, la bola normal... era muy complejo.

Ahora lo que estamos intentando hacer es eso, que el chico cuando llega a 5 años y entra en el minitenis o el pretenis y tiene 6 años, que tenga sus pequeñas competiciones adaptadas a su nivel, pero que se sienta tenista desde los primeros pasos, en la competición o en su formación. Y eso es el objetivo que llevamos adelante ahora.

- Es verdad que, por ejemplo, un chico empezaba a entrenar con un minitenis, pero no competía hasta después de 8 o 9 años, que llega con el saque a la otra pista.

Y muchas veces casi ni eso, porque entrabas más tarde, te costaba más trabajo. Lo que estamos haciendo es un punto intermedio para que los chavales, en tanto en cuanto sepan pasar la pelota por encima de la red, aunque no sepan sacar por arriba, pero que de alguna forma ya puedan mantener un peloteo y puedan sentirse tenistas. Es decir, que al final saquen el puño en alto, como ven en la tele, que se sientan parte importante.

Y no simplemente que van a la escuela a aprender, sino que de alguna forma van a entrenar a un club y van a competir su fin de semana a su nivel, lo que hay. Como otros muchos deportes, llevan haciendo muchos años. Esa parte yo creo que la teníamos un poco ahí parada.

- También he visto que habéis enfocado en otras modalidades dentro del tenis, el tenis playa, el tenis en silla... Estáis muy metidos cada vez más en eso últimamente ¿no?

Sí. Estamos haciendo también grandes esfuerzos en el tenis playa. La verdad es que eso nos referencia un poco a la parte más occidental de Andalucía, con la costa de Almería, incluso Cádiz, Marbella... Y además, estamos teniendo grandes campeones que participan en mundiales, europeos, forman parte de las selecciones nacionales...

El tenis en silla, con Cisco -García- a la cabeza, pues ha sido nuestro referente un poco en los últimos años. Tenemos un grupito de siete u ocho jugadores, con los cuales participan y forman parte de la selección andaluza para competir en el Campeonato de España.

Y el último deporte que se ha incorporado a nuestra federación ha sido el pickeball, con el cual estamos trabajando con mucha ilusión, intentando adaptar esa modalidad que venía un poco muy libre, al tejido federativo, con la idiosincrasia que ellos tienen. Contentos porque ya tenemos nuestro circuito andaluz. Estamos haciendo lo que queremos hacer, competir en equipos. Tenemos jugadores que están convocados a selecciones nacionales, participan en mundiales, europeos...

- ¿Cómo le ves el futuro a ese deporte en España?

Es un deporte que viene desde Estados Unidos con un boom espectacular, que obviamente, aquí en Andalucía o en España en general, está entrando con fuerza, pero que necesita también un poco que se desarrolle a nivel regional, nacional e internacional. Hay que poner un poco de orden, porque venía de ser un tema muy social, muy amateur... Las entidades internacionales ya están intentando sacar sus europeos, sus mundiales, etc. Están centralizando un poquito esfuerzos para crear una base sólida.

- Una última pregunta. Después de todo lo que ya hemos hablado. ¿Qué proyectos quedan aún por hacer? ¿Es el momento de consolidar los que están o que tenéis algo más en mente para el futuro?

Siempre hay proyectos. El día que no haya proyectos, nos vamos. Uno principal es consolidar este proyecto de base que ahora mismo tenemos. Donde tenemos datos que más de 200.000 personas van a tener en Andalucía, pues que eso se traduzca también en cifras de tejido federativo, donde tengamos una licencia, que podamos acercarnos a donde pensamos que podemos estar, y a partir de ahí consolidar todo lo que ya estamos desarrollando, potenciar esta base, e intentar acercarnos para ayudar cuanto más a nuestros clubes, deportistas, a nuestros árbitros... De estar más cerca de todos los estamentos que componen los agentes federativos.