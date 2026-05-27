Así quedan los resultados de cuarta jornada de Roland Garros 2026 jugada el miércoles 27 de mayo

La eliminación de Rybakina y Paolini sobresale en una jornada de Roland Garros donde empezó la segunda ronda y en la que pasaron los españoles Rafa Jódar y Pablo Carreño

Un duelo de jóvenes a cinco sets, otro en el que el ganador salió en silla de ruedas, dos sorpresas mayúsculas en el cuadro femenino... La cuarta jornada de Roland Garros 2026, la primera de la segunda ronda se saldó con el pase de todos los favoritos en el cuadro masculino y las dos sorprendentes eliminaciones de Elena Rybakina, número dos mundial, y de la italiana Jasmine Paolini en el femenino.

Estaban en liza cinco de los seis españoles y sólo dos siguieron adelante. La eliminación de las novatas Kaitkin Quevedo y Marina Bassols a manos de Elina Svitolina y Mirra Andreeva deja el cuadro femenino sin representación española cuando sólo acaba de empezar la segunda ronda.

Sí han asegurado su presencia en tercera ronda del cuadro masculino el madrileño Rafa Jódar y el asturiano Pablo Carreño, a los que se podría unir este jueves el también madrileño Martín Landaluce, que se las ve con el checo Vit Kopriva.

El otro español en la liza, el andaluz Alejandro Davidovich, volvió a caer en segunda ronda, como en las últimas ediciones y tuvo algún problema en la pierna a partir del tercer set del que tuvo que ser atendido.

Djokovic, Zverev, Ruud, Rublev o Tommy Paul siguieron adelante en un cuadro masculino muy competido por la parte baja. En ese mismo lado del femenino destacaron los triunfos de Iga Swiatek, que se queda como gran favorita, la suiza Bencic o las ucranianas Svitolina y Kostyuk, ganadoras de Roma y Madrid, respectivamente.

Resultados segunda ronda masculina Roland Garros 2026

Novak Djokovic - Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3

Alexander Zverev - Tomas Machac 6-4, 6-2 y 6-2

Karen Khachanov - Marco Trungelliti 7-6, 5-7, 6-1 y 7-6

Casper Ruud - Hamad Medjedovic 6-3, 6-2 y 6-4

Andrey Rublev - Camilo Ugo Carabelli 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6

Quentin Halys - Ugo Humbert 6-4, 7-6 y 7-6

Thiago Tirante - Alejandro Davidovich 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3

Joao Fonseca - Dino Prizmic 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2

Rafael Jódar - Jack Duckworth 6-1, 5-7, 6-4 y 7-5

Tommy Paul - Lorenzo Sonego 6-3, 6-2 y 6-4

Jesper de Jong - Federico Cinà 6-3, 6-1 y 6-3

Jakub Mensik - Mariano Navone 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6

Pablo Carreño - Thanasi Kokkinakis 7-5, 4-6, 1-0 y retirada

Nuno Borges - Miomir Kecmanovic 3-6, 6-2, 6-1 y 6-2

Alex Michelsen - Nishesh Basavareddy 7-6, 6-3, 3-6 y 6-3

Alex de Miñaur - Alexander Blockx por retirada

Resultados segunda ronda femenina Roland Garros 2026

Iga Swiatek - Sara Bejlek 6-2 y 6-3

Elina Svitolina - Kaitlin Quevedo 6-0 y 6-4

Yuliia Starodubtseva - Elena Rybakina 3-6, 6-1 y 7-6

Solana Sierra - Jasmine Paolini 3-6, 6-4 y 6-3

Belinda Bencic - Caty McNally 6-4 y 6-0

Mirra Andreeva - Marina Bassols 3-6, 6-1 y 6-1

Marta Kostyuk - Katie Volynets 6-7, 6-3 y 6-3

Karolina Muchova - Kamilla Rakhimova 6-2 y 6-2

Tamara Korpatsch - Xinyu Wang 6-2, 2-6 y 6-3

Magda Linette - Jelena Ostapenko 6-2, 2-6 y 6-2

Xiyu Wang - Hailey Baptiste 5-4 y retirada

Sorana Cirstea - Eva Lys 6-3 y 6-0

Viktorija Golubic - Alycia Parks 6-2 y 6-2

Jil Teichmann - Magdalena Frech 7-5 y 6-4

Peyton Stearns - Daria Snigur 6-4 y 6-0

Marie Bouzková - Francesca Jones 6-0 y 7-6